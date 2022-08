Bajan el precio de la tortilla en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El precio de la tortilla bajó de 25 a 23 pesos el kilo, sin embargo, ahora analizan la posibilidad de cobrar el papel que les acaba de aumentar a 150 pesos paquete, advirtió Martín Félix Elenes.

El presidente de la Unión de Tortilleros en el sur de Sinaloa comentó que los usuarios que no quieran comprarlo podrán llevar sus servilletas o recipientes para el producto.

"El kilo de tortillas ya tenía tiempo que se comercializaba en 23 y 24 pesos en la región sur, por el constante aumento en los insumos se incrementó a 25 pesos, pero solo duró una semana, pues el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con la federación de los Industriales de la Masa y la Tortilla y se acordó bajarlo y mantener el precio en 23 pesos por lo que resta del año", dijo.

Manifestó que además del incremento de los insumos, una de las situaciones que más ha mermado la economía de los tortilleros establecidos es la competencia desleal y el ambulantaje, que ha malbaratado el costo sin tener en consideración las obligaciones gubernamentales, este también fue uno de los acuerdos atacar la informalidad.

“Nos va apoyar en el ambulantaje y sobre todo con los negocios que no cumplen ante las autoridades y que no están pagando ningún tipo de impuestos, ningún tipo de servicios comerciales, hay muchos negocios de esos; hace mucho habíamos comentado sobre el ambulantaje, los comercios que no están registrados ante Hacienda, que no están pagando ningún tipo de impuestos, pero ningún gobierno había querido hacer nada”, expresó.

Ayuntamiento, dispuesto a apoyar

La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Velarde Narváez, se dijo dispuesta a apoyar al Gobierno del Estado en caso de ser requeridos para vigilar que el precio se mantenga en 23 pesos el kilo y evitar la competencia desleal.

“Por supuesto, nosotros haríamos lo que el gobernador nos ordene, es nuestro líder político en el Estado, tenemos que acatar todas las recomendaciones y sobre todo es una estrategia muy justa para los vendedores, y también para los consumidores, que al momento de dar precios que no son equivalentes se hace un consumo desleal”, concluyó.