Baja volumen de basura hasta un 15%

Mazatlán, Sin.- El volumen de basura recolectado en la ciudad ha disminuido de un 10 a un 15%, al captarse alrededor de 500 toneladas diarias, de 600 a 800 toneladas que se registraban antes del plan de contigencia, que incluye la medida sanitaria de “Quédate en casa”; informó el director de Servicios Públicos municipales, Luis Antonio González Olague.

Señaló que esta disminución se debe a la suspensión de actividades no necesarias, y la disminución del comercio en el puerto.

Indicó que las rutas de recolección de basura se han mantenido en la ciudad, pese a que un 20% del personal dejó de trabajar por tratarse de adultos mayores y de mujeres embarazadas o con hijos menores de 9 años de edad.

A pesar de la emergencia por coronavirus, no se ha dejado de recolectar la basura en Mazatlán. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

El funcionario municipal aclaró que hay personal en el barrido de calles, avenidas y parques, que sigue operando por decisión propia, pues muchos de ellos viven solos y se sienten peor estar en casa, así que deciden recorrer parte de su ruta.









Hay personal de barrido humano que los hemos conminado a quedarse en casa, pero ellos no han querido porque viven solos y no tienen a nadie más, y se sienten peor el estar ahí, y salen y ‘papalean’ un rato, pero es decisión de ellos que no quieren dejar de trabajar Luis Antonio González Olague.









Dijo que en cuestión de guantes y gel antibacterial no ha habido limitación para los trabajadores de aseo urbano y recolección de basura, pero sí se ha batallado para conseguir los cubrebocas que se solicitaron, y que son de mejor calidad que los de un sólo uso.









Las medidas han sido a medias en cuanto al tapabocas, porque sí los hemos proporcionado, porque el que se ha conseguido es para un día nomás, y se les ha dotado de guantes y gel antibacterial Luis Antonio González Olague









González Olague aseguró que pese a la contigencia del coronavirus Covid-19, el servicio de recolección de basura y aseo urbano se ha mantenido en todas sus rutas, y salvo en algunas ocasiones, por fallas en las unidades, se retrasa el servicio.









Cuando fallamos en alguna colonia es porque tenemos el problema de descompostura en alguna de las unidades, pero ninguna ruta se deja, sí ha habido rutas por ese motivo, porque no tenemos repuesto de ese camión, pero en cuanto está listo procedemos, pero nunca dejamos varios días, si un camión tarda mandamos uno de volteo Luis Antonio González Olague









Dio a conocer que ya se tienen las 10 nuevas unidades con las que se reforzará el servicio de recolección de basura en la ciudad, las cuales empezarán a operar una vez que se tengan los requisitos, como es el seguro del camión recolector.

DATOS

10 unidades nuevas empezarán a operar en los próximos días, para mejorar la recolección de la basura en la ciudad.

500 toneladas de basura se captan al día en Mazatlán.





