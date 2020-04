Baja afluencia en transporte público no frena labores de inspección

Mazatlán, Sin. Ante la baja afluencia de pasaje, los 15 inspectores que forman parte de la Delegación de Vialidad y Transporte, se enfocan en la supervisión de las labores de limpieza que deben tener las unidades que ofrecen el servicio de transportación a la población, sin dejar de lado la inspección a las unidades.

El Covid-19 no sólo origina que sean pocos los usuarios del transporte público, sino también disminuye el número de quejas en contra de trabajadores del volante.

El jefe de inspectores, Guillermo Tolosa Loaiza, mencionó que normalmente atienden entre 15 y 20 quejas al día contra choferes, pero después de iniciar el periodo de cuarentena no tenían conocimiento de señalamientos en contra.

La mayoría de las denuncias, aseveró, son por abuso en el cobro del pasaje, que casi siempre se dan durante las vacaciones, y ahora en Semana Santa hay duda que se presenten.

No hay quejas hasta el momento, porque no hay usuarios, no hay turismo, la gente está resguardada en sus casas y difícilmente salen a través del servicio que ofrecen los choferes.





No obstante, aseveró, la ciudadanía no debe de abstenerse a denunciar, y menos si alguien se aprovecha de la situación por la que atraviesa el país, por lo que pueden quejarse ante cualquier situación al teléfono 66-92-52-16-55.

Tolosa Loaiza, señaló que en el puerto hay un promedio de 4 mil 500 vehículos, entre taxis, aurigas, pulmonías y camiones, que diariamente se encargan de movilizar a la ciudadanía, tanto locales como turistas.

En la actualidad, dichas unidades son supervisadas por 15 inspectores de la Delegación de Vialidad y Transporte, para evitar abusos entre los usuarios.

4,500 vehículos, entre taxis, aurigas, pulmonías y camiones, hay en Mazatlán.

15 inspectores de la Delegación de Vialidad y Transporte inspeccionan las unidades.









