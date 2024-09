Baja afluencia de turistas en el malecón de Mazatlán por violencia en carreteras

Mazatlán, Sin.- La afluencia de visitantes en el malecón de Mazatlán fue baja este sábado al mediodía, en contraste con los fines de semana habituales, cuando las playas suelen estar llenas de turistas. La violencia en las carreteras hacia el puerto ha disuadido a muchos viajeros de asistir, afectando la actividad turística en la ciudad.

Algunos de los pocos visitantes que se encontraban a lo largo de la avenida del Mar comentaron que decidieron viajar a Mazatlán porque ya habían hecho sus reservaciones con antelación.

También puedes leer: Cierran autopista Mazatlán-Culiacán; aseguran fuerte presencia militar

"Pues hace como un mes que habíamos reservado la casa y el carro, ya no había reembolsos, pero si estamos viendo como está la situación y no se nos antojaba viajar para nada", dijo Bernardo Requena, turista originario de Monterrey. Aunque estaban conscientes de los hechos violentos en Sinaloa, decidieron acudir al puerto al observar que en Mazatlán "no pasaba nada".

"Vimos que decían que aquí no pasaba nada y si tienen razón en eso, pero en las carreteras para venir es el principal problema, es un dolor de muelas ir con la inercia por si hay algo", mencionó Beatriz, turista originaria de la Ciudad de México.

Vendedores la pasan mal

Los vendedores ambulantes del área de playa señalan que la falta de visitantes ha ocasionado una baja en las ventas. "Las ventas son malas ahorita, si de por sí es temporada baja, ahora con esto de los carros quemados y todas las balaceras y desaparecidos está peor, menos gente viene, ojalá que esto ya se calme", señaló Carlos Carreon, vendedor del área de playas.