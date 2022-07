No solo en Culiacán: Azteca Lighting incumple entrega de luminarias en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por posible incumplimiento de contrato, el regidor Reynaldo González Meza, exhibió a la empresa de iluminación Azteca Lighting, la misma que fue demandada y vetada por el gobierno del estado por esta misma razón, debido a una compra que se realizó en octubre del año pasado y en la cual ha encontrado varias irregularidades.

Compra

En octubre del 2021 el Ayuntamiento de Mazatlán, a través del contrato con número OM-UA-272/2021, hizo la compra, por adjudicado directa, de 198 luminarias led con un valor de 34 millones 971 mil 46 pesos con 64 centavos.

También puedes leer: Por robo de luminarias y de combustible, están en investigación 16 trabajadores del Ayuntamiento

Irregularidades

El municipio hizo el pago millonario en una sola exhibición y según el documento, la empresa tenía 10 días hábiles para entregar el material requerido, pero apenas, nueve meses después, se están instalando las luminarias en la avenida Carlos Canseco.

El edil detectó también que a la empresa no se le cobró la fianza, qué es del 10% del valor del contrato, pues según la entrega iba a ser inmediata, pero al acudir personalmente al almacén de Alumbrado Público, constató que no había bajo resguardo ningún material de este tipo.

Local Gobierno del Estado presentará hoy la demanda contra Azteca Lighting

"Fuimos al almacén de Alumbrado Público para ver si contaban con todo lo que es el material eléctrico y nos comentaron ahí que ese material lo tenía bajo resguardo Azteca Lighting porque ellos eran los encargados de instalarlas, no los está instalando el Ayuntamiento y el contrato especifica que tiene que ser colocado por Alumbrado Público", dijo.

Agregó que ya se le pidió información a la dirección de Servicios Públicos y Tesorería, para que les se hagan llegar el acta de entrega- recepción con sus evidencias fotográficas y aún no han obtenido respuesta.

"Hay varias irregularidades que no han subsanado, les hemos preguntado y no han dado respuesta. Es algo muy parecido a lo que pasó con gobierno del estado, no se instalaron o no llegaron las luminarias, tienen un año y apenas las están instalando, usted lo pueden ver en la Canseco", agregó.

Por la avenida Carlos Canseco se observa la instalación de luminarias desde hace algunas semanas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En el contrato, añadió, solo se señala que las luminarias serán instaladas en la avenida ya mencionada, pero si se sacan cuentas, indicó, en ese tramo de vialidad solo caben alrededor de 120 a 130 luminarias.

"Le pedimos a Servicios Públicos que nos dé el plan el proyecto, del por qué necesitaba o cuántas luminarias se necesitaban en esa avenida y no hemos tenido ninguna respuesta de las peticiones que hemos hecho a estas dependencias", añadió.

Investigación

González Meza recordó que en mayo pasado interpusieron una demanda ante la Auditoría Superior del Estado por la polémica compra de dos mil 139 luminarias con un valor de 400 millones 864 mil 204 pesos con 50 centavos, y precisó que no solo se está investigando ese contrato, sino al menos otros cinco más debido a que todos son por montos millonarios y por adjudicación directa.

"Son cinco contratos más, los hemos leído todos y es un machote, es lo mismito, todos sobrepasan, todos por adjudicación directa y en ninguno se le cobró la fianza porque se supone que se han hecho las entregas inmediatas", precisó.

¿Qué dice el Químico?

Cuestionado al respecto, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, comentó no tener resortes de eso y que si hay irregularidades para eso están las instancias competentes que lo resuelven.

"No tengo reporte de eso, por lo pronto vamos a inaugurar el viernes toda la avenida Canseco. Si hay irregularidades, hay instancias competentes que resuelven, eso no es mi tema, es tema del proveedor", comentó.