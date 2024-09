Ayuntamiento solicita a particular retirar escombros de la Laguna del Camarón

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán ya solicitó al particular que depositó escombros en las márgenes de la Laguna del Camarón que los retire del lugar, ya que no contaban con permiso para tal acción.

El alcalde Édgar González señaló que aunque es propiedad privada, no se tenían permisos para rellenar; según el propietario, solo iba a nivelar el suelo, pero para ello también se requiere autorización.

"Ayer mandamos llamar al particular, fue un representante, le estamos solicitando que retiren esos escombros, ellos argumentan que solo estaban estabilizando el suelo, pero no tienen permiso para eso y de una vez lo digo, no se lo vamos a dar", aseguró.

El primer edil apuntó que ya no se puede seguir estrangulando la laguna, ya que es un vaso regulador contra las inundaciones, por ello se mandó suspender los trabajos y se les aplicó una multa económica al propietario, pero no mencionó el monto.

Para saber

Desde hace un mes iniciaron obras de relleno de la Laguna del Camarón por la avenida Insurgentes. Los particulares no cuentan con un permiso para tal acción ni por parte de Ecología ni de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable.