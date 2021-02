Ayuntamiento podría pedir un préstamo para pagar a Nafta

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán podría pedir un préstamo bancario para pagar la deuda con Nafta Lubricantes, de 141.8 millones de pesos, informó el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga.

Estamos en pláticas con ellos (empresarios), va a ser necesario acudir a un crédito bancario, ya que sería imposible pagar 140 millones de pesos en un año.

El tesorero municipal de Mazatlán, Javier Alarcón Lizárraga. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Aunque esto todavía no es un hecho, pues aún tiene que votarse y aprobarse en Cabildo y llevarse al Congreso del Estado para tratarse como una deuda pública, el funcionario resaltó "que no hay de otra" y lo mejor que ahora se puede hacer es convertir una deuda de corto a largo plazo y así no sea tan grave para el municipio y no impida la realización de obras y/o gasto público.

"Se tiene que aprobar realmente, porque no hay de otra, o lo pagamos o lo pagamos ¿y cómo se piensa pagar?, de la mejor forma, en vez de a corto plazo, a largo plazo, con un crédito bancario", resaltó.

Si bien el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que en su trienio no habría endeudamientos, Alarcón Lizárraga mencionó que es una deuda adquirida y que va a pasar a otras administraciones, refiriéndose a que a esta administración le tocó "la papa caliente" y ya no se quiere ni se puede seguir lanzando "la bolita".

Agregó que la deuda, que según su conocimiento, en un inicio fue de cinco a seis millones de pesos, por descuido y desatención de las pasadas administraciones fue creciendo.

La demanda que Naftla Lubricantes SC de RL interpuso al Ayuntamiento fue en el año 2014, durante la administración de Carlos Felton, por la cancelación de un permiso para construir una gasolinera en el 2012.

En ese año Alejandro Higuera expide un permiso que incumple la normatividad y por no contar con el acuerdo de los vecinos, quienes interponen un amparo para cancelar la construcción y tras ganarlo se revoca dicho permiso.

La estación de gasolina estaba contemplada en el fraccionamiento Palos Prietos, sobre la avenida Cruz Lizárraga y Rafael Domínguez.













