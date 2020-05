Ayuntamiento incumple con dar protección a los animales

Mazatlán, Sin. De nada sirve que el Reglamento de Protección a los Animales se amplíe, si el gobierno municipal no lo va a aplicar, como sucede con las reglas que existen actualmente desde julio de 2015, y que incluyen sanciones para quienes maltraten a los animales; aseguró Mariell del Moral Guerra, rescatista de animales independiente.

Dijo que si la autoridad llevara a cabo el Reglamento como está, y obligara a los dueños de mascotas a esterilizar sus animales, a través de una campaña de concientización, no sólo en cinco, sino en tres años, se acabaría la proliferación de gatos y perros en situación de calle en la ciudad.

Si ya hay un reglamento y no se lleva a cabo, qué más puedo esperar, este reglamento tiene 4 años y se peleó, muchos de los rescatistas fuimos en ese momento convocados, se hicieron marchas, propuestas y se llevó a cabo, estas reglas que existen no son por el gobierno, fueron porque los mismos rescatistas así lo exigimos, pero no se aplican.Mariell del Moral Guerra





Comentó que la autoridad sólo toma en cuenta lo que le conviene, pero deja sin aplicar las sanciones en contra de las personas que maltratan a los animales.

Con respecto a la campaña de esterilización de gatos y perros, que se promueve a través de la unidad móvil veterinaria del Hospitalito Margarita Maza de Juárez, refirió que de poco sirve si la población desconoce dónde va estar ubicado el camión, o si antes no recibe orientación o educación sobre la importancia de castrar a las mascotas.

En todas las acciones del gobierno siempre va haber desigualdad, no hay un servicio adecuado, y aunado a que el gobierno no educa y no orienta a la población, pues menos, creen que con postear en una página dónde van a estar, no toda la gente tiene acceso, no toda la gente tiene internet ni un aparato donde poder buscar la información, que les cuesta difundirlo desde el domingo dónde va a estar la unidad de esterilización durante la semana.Mariell del Moral Guerra





Por otra parte, señaló que la propuesta de quitar algunas especies de las reglas de protección animal por parte del municipio, da al traste con la esencia del Reglamento, que es la de dignificar la vida en general, no solamente de perros y gatos.





Animales domésticos también son conejos, cuyos, un hámster, si los excluyen, ¿a esos sí los van a poder maltratar sin ninguna consecuencia? Creo que aquí están errando un poco porque se supone que estamos tratando de dignificar la vida en general, no solamente la de perros y gatos.

Mariell del Moral Guerra

Sobre el tema de crear un Centro de Bienestar Animal que funcione como un centro de esterilización permanente, consideró que la propuesta está muy bien, pero requiere de una campaña intensa de concientización de la población, ya que se corre el riesgo de que termine como un centro antirrábico, donde se tenga que sacrificar animales para dar lugar al acopio obligado de otros.

De acuerdo a la idiosincrasia que se tiene, agregó, a la gente se le hace fácil ir y dejar los animales amarrados en este tipo de centros de atención, con la idea de que cuidarán bien de él y que ya no tendrá el problema encima, ya sean animales que recogen o mascotas que se enferman por su edad.

Voy y lo amarro ahí, al cabo que ahí lo van a tratar bien y luego lo van a dar en adopción, es una línea muy delgada entre ayudarlos médicamente y tratarlos emocionalmente, porque si no se va llegar nuevamente a una acumulación de animales.Mariell del Moral Guerra





PROLIFERACIÓN

Las comunidades felinas en situación de calle son más grandes, porque la reproducción de esta especie es masiva y constante; a diferencia del perro que entra en celo cada 6 meses, una gata puede parir entre 44 a 46 crías por año.













