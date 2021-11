Ayuntamiento de Mazatlán revisará recaudación en concierto de Christian Nodal

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo desconocer que el Ayuntamiento haya perdido recursos por el concierto del cantante Christian Nodal de poco más de 550 mil pesos, pero que lo iba a revisar.

Aseguró que se tuvo utilidades por más de 2 millones de pesos, mismos que se iban a entregar a las familias damnificadas, con total transparencia.

“Ahorita los números no los traigo en la mente, no traigo lo que hice ayer, no sé cuánto gasté de ir a comer”.

-¿Ya sabe a qué dependencias se va a vincular para repartir los apoyos?

“Sí, con las que tradicionalmente se hacen, como el DIF, y a través de Bienestar Social”, manifestó.

Cuestionado acerca de que en la organización y concierto de Nodal, había una diferencia de 550 mil pesos entre lo que invirtió el Ayuntamiento y lo que recaudó, el alcalde Benítez Torres dijo: “pregúntale a quien lo organizó, pregúntale a transparencia, ya te dije que para las cuentas soy muy malo, siempre reprobé matemáticas”.

Aseguró que sí le informan de los ingresos, pero no lo trae en la mente, pero se comprometió a verificar esta diferencia para después informarlo.

El Sol de Mazatlán que, de acuerdo a una solicitud de Acceso a la Información, bajo el número de folio 251272300000821, el total recaudado por el concierto de Christian Nodal del pasado 20 de enero, que fue a beneficio de los damnificados por el huracán “Nora”, fue de 2 millones 226 mil 600 pesos, pero que el recurso gastado fue de 2 millones 781 mil 808.02 pesos. Es decir, el Instituto de Cultura y/o Ayuntamiento de Mazatlán, perdieron 555 mil 208.02 pesos.









