Ayuntamiento de Mazatlán podría haber desviado 44 mdp de FAISM

Mazatlán, Sin.- De 68.7 millones de pesos que recibió el Ayuntamiento de Mazatlán en el 2019 como parte del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social y su rendimiento, el gobierno municipal sólo ejerció 25 millones de pesos, de acuerdo al estado financiero a diciembre del año pasado, por lo que si no comprueba el destino de los recursos, tendrá que devolver alrededor de 44 millones de pesos que quedan volando por no estar asignados a ninguna obra; advirtió Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano.

Local Tras oleaje y rachas de viento cierran la navegación en Mazatlán

El estado financiero indica que hubo 68 millones de pesos recaudados de FAISM, y el mismo estado financiero dice que ejercieron 25 millones, ¿y la diferencia? La van a tener que devolver, para dónde la mandaron porque lo están quitando del presupuesto, si un peso se ejerce en obras que no están consideradas en el plan que presentaron a Hacienda, es desvío de recursos y es falta administrativa grave, porque están utilizando los recursos en obras que no estaban autorizadas.

Rojo Navarro

Por otra parte, la inversión pública directa de 118 millones 768 mil pesos programada en el Presupuesto de Egresos de 2019, se redujo en 83 millones 951 mil pesos, quedando 34 millones 817 mil pesos, y sólo se ejerció 29 millones 124 mil pesos, con un subejercicio de 5 millones 576 mil 240 pesos.

Al hacer un balance del estado financiero, Gustavo Rojo considera que parte de la inversión pública directa pudo canalizarse a la construcción del rastro TIF, cuyo rubro incluye un gasto de 35 millones 907 mil pesos; sin embargo, queda por comprobar 48 millones 043 mil pesos.

En total, el estado del ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulos de gasto a diciembre de 2019, comparado con el Presupuestos de Ingresos de ese mismo año, tiene un faltante de 85 millones de pesos y un subejercicio de 8 millones 465 mil 689 pesos.

Local Concurrido fin de semana en el Acuario Mazatlán

A obra pública le cepillaron 85 millones de pesos, mandaron 35 al rastro TIF, y el resto ¿para dónde lo mandaron? Y eso es lo que tendrían que estar cuestionando los regidores, deberían de estar haciendo su chamba.

Rojo Navarro

El único rubro a favor, fue la aplicación del Impuesto Predial Rústico que tuvo un presupuesto de egresos aprobado de 1 millón 586 mil 929 pesos y se amplió a 5 millones 340 mil 232 pesos, quedando en 6 millones 927 mil 161 pesos, se ejercieron 4 millones 592 mil pesos, con un subejercicio de 2 millones 334 mil pesos.

CONTRASTES

Para Gustavo Rojo, el estado financiero muestra ineficiencias en el uso de recursos, pero también posibles desvíos de dinero etiquetado en programas federales como el FAISM, que se suponen son recursos para obras de infraestructura social que tienen que ser aprobadas o autorizadas previamente, y no se pueden utilizar en otras cosas.

En el caso de la inversión pública en general, el presupuesto de egresos aprobado para 2019 es de 180 millones 589 mil 095 pesos, mismo que se redujo a 77 millones 063 mil 902 pesos para quedar en 103 millones 525 mil 193 pesos, del cual se ejercieron 94 millones 721 mil 450 pesos, con un subejercicio de 8 millones 465 mil 689 pesos.

La pregunta aquí es para dónde mandaron estos 77 millones de pesos, los 35 millones de pesos del rastro TIF yo sé que lo sacaron de obra pública directa, pero el resto a dónde lo mandaron.

Gustavo Rojo

Con respecto al FAISM, el estado financiero de egresos sólo registra un presupuesto de 60 millones 233 mil 216 pesos, cuando en el presupuesto de ingresos del mismo año se reporta la recaudación de 68 millones 738 mil 028 pesos como aportación para obras de infraestructura social municipal.

De estos, insistió, sólo se invirtieron 25 millones 274 mil 580 pesos hasta diciembre del año pasado, aunque se afirma que el monto comprometido es de 34 millones 700 mil pesos.

Local Sin repuntar, venta de artesanías en el Pino Suárez

PODRÍAN DISMINUIR PARTICIPACIÓN

Rojo Navarro comentó que el riesgo es que el gobierno federal le reduzca este año la aportación del FAISM al Ayuntamiento de Mazatlán, ya que, si este no pudo ejercer los 68 millones de pesos recaudados en el 2019, este año podría destinarle el monto que ejerció de 25 millones de pesos.

Esos programas a disposiciones del presupuesto también se dan con base a la eficiencia del uso del recurso, si tú me pides 10 y te gastas 10, cumpliste, no me echaste mentiras, y si ahora me pides 15, te voy a dar 15; pero si me pediste 10 y gastastes 5, y ahora me pides 15, el gobierno federal podría decir, espérate, te voy a dar 5 porque eso fue lo que te gastaste la otra vez, estás siendo muy deficiente en el gasto federalizado, Hacienda así trabaja.

Gustavo Rojo

Refiere que lo más grave es si lo gastaron en obras no autorizadas, pues eso sería desvío de recursos y es una falta administrativa grave que tendría sus consecuencias.

Señaló que de 301 obras programadas para el 2019, sólo se contrataron 76 con 35 millones de pesos que reportó la Dirección de Obras Públicas, y que cuadra con el estado financiero entregado por el Ayuntamiento de Mazatlán, vía transparencia y acceso a la información.

Indicó que Observatorio Ciudadano hará un análisis a fondo del estado financiero del ejercicio de 2019 y, en el caso de obtener la aprobación del Consejo, se podrían hacer cuestionamientos públicos.

INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRA

Presupuesto: 180’589,095.41

Modificado: -77’063,902.24

Ejercido: 94’721,450.67

Subejercicio: 8’465,689.51

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

FAISM

Estimada: $60’233,216.00

Recaudado: 68’738,028.60

Modificado: -34’360,517.28

Ejercido: 25’274,580.77

OBRA PÚBLICA DIRECTA

Presupuesto: $118’768,959.41

Modificado: -83’951,360.58

Ejercido: 29’124,560.12

Subejercicio: 5’354,976.72

APLICACIÓN PREDIAL

Presupuesto: $1’586,929.00

Modificado: +5’340,232.29

Ejercido: 4’592,735.87

Subejercicio: 2’234,425.42





Lee más aquí ⬇