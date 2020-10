Ayudan a personas de escasos recursos con aparatos auditivos

Mazatlán, Sin.- Doña Alfonsa Flores Díaz, de 76 años de edad y con problemas auditivos desde hace 20, fue beneficiada con un aparato auditivo totalmente gratuito a través de la campaña Aparatos Auditivos del Club de Leones de Mazatlán.

Al recibir tal noticia dijo estar totalmente feliz y contenta, pues no contaba con el dinero necesario para comprar uno ella misma. Espera de ahora en adelante poder escuchar bien.

Local Dan clausura a la Segunda Convención CAPTA 2020

"Espero oír perfectamente bien, porque con el oído derecho no escucho nada y con el izquierdo muy poco, espero que me sirva mucho, estoy feliz, contenta, por saber que me van a regalar el aparato, porque yo no tengo dinero para comprarlo", expreso.

Desde hace 10 años que Club de Leones empezó a realizar tal campaña, la cual se lleva a cabo en sus instalaciones. Su presidente, Juan Manuel Beltrán Velarde, comenta estar muy contento, pues nunca antes había tenido tanta respuesta como este año.

"Tenemos 10 años haciendo esta campaña, dos veces al año, y nunca habíamos tenido tanta participación, estamos contentos por eso. Es una de las actividades que Club de Leones Internacional nos marca en el calendario para poder beneficiar a muchas personas", comentó.





Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Tuvieron un total de 66 pacientes inscritos y se estima que en tres meses más se realice una próxima jornada, para poder brindar la ayuda a todas las personas que no alcanzaron cupo.

El costo de recuperación es de tres mil quinientos pesos por aparato auditivo, lo que representa un gran apoyo para los beneficios, pues en el mercado su precio oscila en los 20 mil pesos.

Beltrán Velarde añadió que con esta jornada médica inician los festejos del 76 aniversario del club, próximo a festejarse el 19 de este mes.

Los médicos especialistas provienen del estado de Tamaulipas, donde también son “Leones” y en próximos días estarán en Los Mochis y Culiacán para beneficiar a más personas.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Te puede interesar: Inauguran monumento a La Perla del Pacífico

"Inicialmente se hace una limpieza de odio, posteriormente se hace un molde especial para la oreja del paciente, luego se pasa a audiometría, ahí es donde se hace la canalización de qué tanto volumen necesita, qué tipo de aparato, entre otras cosas, y al final pasa para que le coloquen el aparato", explicó.





















Lee más aquí↓

Local El pescador al que el mar le “ha dado todo”

Local Hoteleros refuerzan protocolos

Local Está Ayuntamiento de Mazatlán sin recursos para obras