Ayuda a empresarios prórroga en créditos bancarios

Mazatlán, Sin. A pesar de que algunas instituciones bancarias dieron prórroga para el pago de los créditos a las pequeñas y medianas empresas, la situación será difícil al momento de la reactivación una vez que se levante la cuarentena de la emergencia sanitaria por el Covid-19, coincidieron en señalar integrantes de la iniciativa privada de Mazatlán.

El presidente de Coparmex, Jorge García Félix, explicó que la banca lanzó para los clientes cumplidos una prórroga hasta de cuatro meses en el pago de intereses, que les ha ayudado mucho en estos dos meses que las empresas no esenciales están cerradas.

Obviamente nos ayuda bastante porque esos meses que te van a prorrogar vas a tener poco flujo, y no quieres caer en mora con ellos, no están ayudando a todos, hay que decirlo, porque no todos son sujetos, sobre todo los que no han cumplido en sus pagos.García Félix





García Félix expresó que las pequeñas y medianas empresas, son las que están pidiendo la prórroga, porque muchas de las empresas grandes están fondeadas y tienen reservas.

Las empresas grandes desde 250 colaboradores o más no necesitan prórrogas, sino son las empresas pequeñas y medianas las que lo están necesitando, por el flujo que está complicado en estos momentos, que en el caso de Mazatlán la mayoría son pequeñas y medianas.García Félix





Por su parte, el vicepresidente de turismo de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Óscar Tirado Bernal, consideró que el plazo tendría que extenderse, porque con la reactivación escalonada de las actividades, va para largo, y mucho más que se vean los beneficios económicos para todos.

Señaló que quienes solicitaron la prórroga tuvieron que hacer todo un proceso, pero la mayoría de los bancos la están respetando, sin embargo muchos continuaron con los pagos de manera regular, con el colchoncito que tenían.

Cuando reabras no tendrás las utilidades necesarias para pagar nómina, renta, impuestos, proveedores y créditos, pudiera haber complicaciones con muchas empresas.

