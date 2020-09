Avanza cáncer cervicouterino en Sinaloa

Culiacán, Sin. - “El cáncer cervicouterino y el Covid-19 no se llevan…son mi sentencia de muerte, pero sé que con la voluntad de Dios y poniéndole muchas ganas los voy a vencer”, dice acongojada Ema Gisela.

Emmy como le gusta que le digan, es una mujer de 45 años, viuda, con tres hijos, una de secundaria y dos preparatorianos Jaciel pronto ingresaría a una carrera universitaria, “pero primero mi desidia, luego un descuido, decidieron el destino de mis hijos”.

Foto: Irene Medrano │ El Sol de Sinaloa

Lamenta que, a causa de la apatía, ahora el cáncer va muy avanzado, se lo detectaron a principios de marzo, pero asegura que los médicos le dan muchas esperanzas.

Sinaloa es el cuarto estado de México con mayor prevalencia de cáncer cervicouterino y el estado ocupa el segundo lugar de frecuencia de muerte en la mujer, a pesar de que es detectable antes de que aparezca y por tanto cien por ciento prevenible.

Sin embargo, Emmy jamás se realizó un estudio de Papanicolaou.

Foto: Cortesía │ Twitter

Nunca lo hice, porque según yo, mi esposo era una persona sana y nunca me decidí por vergüenza y desidia.Emmy









Segunda Causa

El doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud informó que es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años en Sinaloa

La jefa del programa de Cáncer de la Mujer Ana Isabel Acosta Mendoza, explica que la mejor forma prevención es realizándose el estudio de Papanicolaou ya que éste puede detectar de manera temprana una lesión pre maligna, pre cancerosa, que se pueden atender de manera temprana antes de que llegue a ser un cáncer in situ o invasor.

“Si una lesión no la atendemos o no la diagnosticamos a tiempo va a extenderse hasta llegar a ser un cáncer in situ o invasor, si no se atiende puede llegar hasta 10 o 15 años en proliferar más y ocasionar lo que es el cáncer, por eso es muy importante que cuando inicie las relaciones sexuales acudan a nuestras unidades de salud a solicitar un Papanicolaou de manera gratuita gratuita”, refiere.

Emmy en diciembre pasado empezó a sentir dolor pélvico, luego sangrado vaginal.

Foto: Cortesía │ SS

“No le hice mucho caso, porque pensaba que se terminaba mi ciclo menstrual, sin embargo, en marzo, decidí ir con una ginecóloga, después de estudios, la noticia fue: su cáncer está bien plantando en su matriz, es invasivo”, recuerda.

Empezaron las preocupaciones, su familia le pidió que buscara otras opiniones y en plena pandemia del Covid-19 iniciaron las peregrinaciones, acudió a ver a otros médicos, finalmente llegó al IMSS, ahí, le dijeron que no estaban consultando.

Foto: Cortesía │ EFE

“Ese fue mi peor error, haber ido al IMSS, casi estoy segura que ahí me contagié de Covid-19, porque a los tres días empecé con dolor de cuerpo, de cabeza, pensé que era por el estrés, luego perdí el sabor, de inmediato mis hijos me dijeron mamá tienes Covid-19, creo, que tuve más temor por el virus que por el cáncer”, señala.

Puedes leer: VIH SIDA y Hepatitis C incrementan riesgo de complicaciones por Covid-19

Y EL COVID-19

Emmy enviudó hace cinco años, su esposo le dejó la casa donde viven y un seguro de vida. La casa la dividió para rentar una parte y poder salir adelante con la manutención de sus hijos, además trabaja en una tienda departamental, el seguro de vida lo tenía destinado para poder darles una profesión a sus hijos.

De inmediato iniciaron con el tratamiento del Covid-19, sus suegros y sus hijos decidieron internarla en una clínica particular, los ahorros del seguro de vida, se fueron acabando al igual que su salud.

“Si te llevamos al hospital te nos vas a morir mamá, me dijo Jaciel. Yo me resistía porque el dinero era el seguro del porvenir de mis hijos. Primero estás tú mamá, me dijo, fue casi un mes que estuve luchando, sigo muy débil, estoy también con el tratamiento del cáncer, no sé qué me depara la vida, pero quiero salir adelante para ayudar a mis hijos”, señala.

La señora relata que próximamente le van a extirpar el tejido canceroso por medio de una operación y que posteriormente la van a someter a una serie de quimioterapias para eliminar el tumor.

Lo que más preocupa es que no vaya a salir adelante de este trance y todos los esfuerzos de la familia se vayan a la borda y mis hijos se queden sin estudiar.

Emmy, Paciente con cáncer













Lee más aquí ⬇ Local VIH SIDA y Hepatitis C incrementan riesgo de complicaciones por Covid-19 Local Madres de familia no tienen tiempo para clases a distancia