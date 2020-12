Autoridades siguen traicionando a los sinaloenses: Miranda Leal

Culiacán, Sin.- La diputada Flora Isela Miranda Leal integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, advirtió que basta ya de que las autoridades de la impartición de Justicia se sigan burlando de los sinaloenses y que es una vergüenza que no se investigue a los principales responsables como es el caso “colchogate”, donde absolvieron al principal acusado al ser declarado inocente por un juez.

La legisladora de Morena dijo que quienes deben ser investigados son el ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo, quien renunció al cargo para no entorpecer las investigaciones, dijo en su momento, y la subsecretaria de Economía Morayma Yaseen Campomanes quien continúa en el cargo., porque ellos eran los implicados directos.

“Tienen que ir por los implicados directos. No puede quedar sin castigo algo que fue tan evidente y sobre todo porque fue un compromiso del gobernador de que se castigaría con todo el peso de la ley a quienes resultaran responsables del fraude que se hizo en la compra de colchones que fueron destinados para apoyar a los damnificados por la depresión tropical 19-E en octubre del 2018”, señaló.

Miranda Leal dijo que en ese momento el gobernador lo consideró como una traición a los sinaloenses que puso en riesgo la salud de esas familias, sin embargo, sólo quedó sólo en frases bonitas, burlándose una vez más de los sinaloenses.

“No es raro que no los hayan investigado, eso es complicidad, es impunidad, es la corrupción de la que hemos venido hablando. Deben ser investigados para que se esclarezca el problema, porque Si esto pasa con un tema que es tan sensible y que está a la vista de todos, no me imagino qué será en otros asuntos”, indicó.

Precisó que es una burla de que a la Fiscalía General del Estado se le haya caído el caso en el que señalaba como principal responsable a Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y que un juez lo declara inocente.

La Fiscalía Anticorrupción ha quedado mal parada, con una deuda enorme con los ciudadanos de Sinaloa, nos está quedando a deber Flora Isela Miranda Leal









Lamentó que desafortunadamente en Sinaloa no existe el combate a la corrupción, por más que lo cacaraquean, porque no hay voluntad de las autoridades por llegar al fondo de este y otros asuntos para castigar a los responsables.

















