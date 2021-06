Aún con temor, mazatlecos saldrán a votar este 6 de Junio

Mazatlán, Sin.- A pesar de las situaciones de violencia que se han presentado en el país y en la zona rural de Sinaloa, los mazatlecos dicen que, aunque existe el miedo, saldrán a votar el 6 de junio.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos expresaron que de lo que se han enterado es que en la zona rural ha habido amenazas hacia ciertos candidatos, no obstante, aseguran que en Mazatlán las cosas son diferentes.

Local Seis municipios de Sinaloa representan riesgo electoral: SSP

"Hay que votar, qué le vamos a hacer, ojalá que esté todo bien. A una hija mía le toca en la casilla y ella no quiere, pero pues así viene, tiene que ir uno, ni modo de no votar", expresó Francisca.

El señor José, de Villa Unión, comenta que ha escuchado que hay mucho "pleito" en la zona rural, donde hay gente que amenaza, por ello siente el peligro de salir a votar.

"Sí acudiré a votar, aunque hay mucho pleito, más en los pueblos, que según llegan amenazando, es lo que yo he oído. Ese un peligro, como se oye, de que a ciertos candidatos no los quieren, hay que ir con precaución", comentó.

Yolanda considera que lo más importante es que quien resulte ganador cumpla lo que prometió en las campañas.

"Sí hay temor, por todo lo que dicen en las noticias, pero lo más importante es que quien gane, cumpla lo que promete, uno ya no sabe a qué candidato irle, porque ahí anda de un partido al otro", consideró.

Don Francisco, habitante de la zona rural, señala que sí existe el temor de salir a votar, pues en las noticias ha visto que han matado a muchos candidatos.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer:Yiyo Moreno paró campaña por amenazas a sus campañistas

"Hay que votar, siempre votamos nosotros, el ambiente para La Noria está bien ahorita, gracias a Dios, está calmado, pero hay muchos que han matado. Lo que pedimos es que los candidatos cumplan lo que prometen", señaló.

Doña Juanita menciona que la inseguridad es de todos los días y hay en todas partes, pero aún así saldrá este 6 de junio a votar.

"Pues inseguridad siempre hay, aunque no sean elecciones, pero dicen, porque yo no he visto, que si se ha puesto feo en algunas partes. Con eso si hay miedo de ir a votar, también por el Covid-19, pero hay que ir", mencionó.









Lee más aquí ⬇

Local Seguridad de candidatos le compete a la Fiscalía: José Flores