Aumentan quejas por fugas de agua en la ciudad

Mazatlán, Sin. El mayor número de quejas que llegan a Jumapam son por fugas de agua, debido a fisuras o rompimientos de tuberías en las redes, ya que muchos de los ductos están deteriorados por su antigüedad y uso; informó el gerente de esta paramunicipal, Ismael Tiznado Ontiveros.

Tan sólo en la semana antepasada, en el centro de la ciudad se registraron cinco fugas de agua derivadas del deterioro de la red de distribución, que es de acero, y que data desde la década de los 60’s.

Ahorita el mayor número de quejas son de fugas de agua, la gente está atenta, no son quejas sino reportes de las fugas que hay en diferentes partes de la ciudad, de drenaje no tenemos problemas, está controlado todo, se está dando la cobertura al cien.Ismael Tiznado





El funcionario aclaró que ante el incremento de fallas y roturas, se están reparando en el menor tiempo posible, y éstas se deben a que las tuberías ya cumplieron su ciclo de vida y se rompen por el tiempo y la presión.

Refirió que a diferencia de otros años, desde que inició la cuarentena por la pandemia de coronavirus Covid-19, hay un incremento en la demanda de agua, similar a las temporadas más altas del año, que son las de verano en el periodo más largo de asueto, y que se da el mayor porcentaje de afluencia de visitantes al puerto.





Indicó que la demanda de agua durante este plan de contingencia, se está atendiendo con la producción que trae de forma normal la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, ya que así como llega se distribuye en la ciudad.





Hay un incremento en la demanda de agua, con lo que traemos, nosotros estamos preparados y estamos cubriendo la demanda con la producción que traemos normal.

Ismael Tiznado

Con respecto a los riesgos de contagio de Covid-19 que pudiera darse entre personal de Jumapam, dijo que desde el principio de la cuarentena se está cumpliendo con todas las normas sanitarias, en el interior de las oficinas y en el trabajo exterior.

Estamos cumpliendo con todas las normas porque tenemos a muchos trabajadores expuestos, y además porque en las oficinas generales recibimos a mucha gente, ahí no entras si vienes y no traes mascarilla, no entras si no te pones gel en las manos, y los empleados tienen que traer cubrebocas, guantes y usar gel, en sus escritorios hay botellitas de gel. Estamos cumpliendo y la prueba es que no tenemos ningún contaminado.

Ismael Tiznado





ANTIGÜEDAD

Hasta cinco fugas semanales se han reportado en el Centro de la ciudad, por el deterioro de la red de distribución.

















