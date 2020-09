Aumentan quejas por falta de medicinas en el Issste

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes se quejan de la falta de medicamento en la clínica del Issste de Mazatlán y la suspensión de las consultas de especialidades desde marzo, así como la lentitud en la atención por citas, ya que tienen que esperar hasta dos horas para ser recibidos.

Los medicamentos que más escasean son los más caros y de tratamiento obligado para el paciente, entre ellos el telmisartan de 80 mg, atorvastatina, calcitriol e insulina para diabéticos e hipertensos.

En el Issste aumentan las quejas por la falta de medicinas. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Algunos de los pacientes dijeron tener más de dos meses en espera de que se les surta la receta, pues cuando llega el medicamento a la farmacia, a los pocos días escasea de nuevo por la alta demanda.

Amalia, del municipio de El Rosario, trajo a su esposo a una consulta con el traumatólogo, pero el personal médico le dijo que tienen la instrucción de sólo atender urgencias y que por la contingencia del Covid-19 no deberían de estar en la puerta del hospital, por el riesgo de contagio del coronavirus.

No hay traumatología, puras urgencias, citas para él no, me dijeron que ahorita lo van a valorar, pero no se le va a poder dar la atención que él requiere.

Amalia

Don Moisés acudió al hospital la semana pasada a consulta, pero no lo pudieron atender porque no tenía cita, así que tuvo que reprogramar una para este lunes.

Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Mazatlán registra mayor número de contagios Covid-19

“Uno acude porque está enfermo, yo tengo días así con la rodilla hinchada, soy candidato a una prótesis, tengo desgaste, pero siempre para el dolor, le dan a uno calmantes, pero no es suficiente, uno quisiera que de la noche a la mañana se hiciera, pero somos muchos y este Issste atiende a cinco municipios, más a parte a los fuereños”, expresó.

Por su parte, Juani, de la colonia Flores Magón, quien acudió con su esposo a consulta por problemas de hipertensión, señala que es muy común que los derechohabientes de la clínica se quejen de la falta de medicamento.

“Hay veces que nos dicen que no hay medicamento, pero volvemos otra vez, vuelve uno y al rato surten la receta, a veces no hay, me dicen: 'tal día va a haber', se acaba de tanta gente que viene, ahorita a lo único que venimos es por el medicamento de la presión, y ahora están diciendo la gente que no hay, a ver qué pasa”, apuntó.

En su caso, ambos requieren el telmisartan, uno de los medicamentos que más escasean en la farmacia de la clínica del Issste, al igual que la atorvastatina, el calcitriol y la insulina.

Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Guadalupe, de la colonia Esperanza, se queja de la mala atención del personal y la falta de medicamento en la farmacia del Issste. Dice que ella tiene desde marzo batallando para surtirse de atorvastatina y telmisartan.

“Es muy mala la atención y los medicamentos ya tienen meses que no hay, mucho medicamento como atorvastatina, calcitriol, insulina, telmisartan 80, tiene meses que no hay y la gente está comprando todo por su cuenta y eso es mucho gasto”, indicó.

María, de la colonia Valle Bonito, acompaña a su mamá a la consulta, quien tiene más de un mes solicitando telmisartan y atorvastatina, y en varias ocasiones ha tenido que actualizar la receta.

“Tiene más de un mes, son las mismas y nos cambian la receta, yo la he comprado por fuera, las más caras no hay siempre, nos dan omeprazol o paracetamol, es lo que te dan, un mejoral y ya, se te vence la receta y otra vez, hay que venir”, apuntó.













Lee más aquí ⬇

Local Cierra agosto con repunte de casos Covid-19 en Mazatlán

Local Medicamentos para tratar Covid-19 tendrán restricciones: COEPRISS