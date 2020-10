Aumentan casos de dengue en el sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán hay seis colonias donde se ha presentado el mayor repunte de notificación por casos de dengue, mismas donde se redoblan esfuerzos con brigadas de control larvario, fumigación y descacharrización, entre ellas están Lomas del Ébano, Flores Magón, San Joaquín, Villa Florida, Doña Chonita y Genaro Estrada, informó el coordinador de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número VI, Víctor Arredondo Rojas.

Señaló que el año pasado, a la misma fecha, se manejaban cifras muy bajas, menos de 50, en cuanto a los casos de dengue y este año se registra un aumento de hasta el 200 por ciento.

Dijo que en agosto se manejaban de dos a cuatro casos sospechosos por semana y de repente la cifra se disparó y pasaron a tener entre 15 y 20 semanales.

Este repunte se debe en parte a que en el 2020 no se llevaron a cabo las fumigaciones domiciliarias, como ocurría anteriormente, debido a la pandemia del Covid-19.

"Por órdenes federales y estatales nosotros no podíamos estar casa por casa eliminado los criaderos, al no ingresar a los domicilios protegimos a la población al no contribuir a que el Covid-19 se saliera de control, ¿pero qué es lo que sucede? que el dengue se nos viene, por falta de estas visitas", señaló.

El jefe de la Jurisdicción, Andrés Siddartha Hindú, informó que hasta el 23 de octubre se tenían confirmados 292 casos en la zona sur: 146 en Escuinapa, 81 en Mazatlán, 63 en El Rosario, 1 en Concordia y 1 en San Ignacio.

Se intensifican las brigadas de control larvario, fumigación y descacharrización en la ciudad.

De los cuales, 193 son considerados dengue no grave, con 122 casos en Escuinapa, 35 en Mazatlán, 35 en el Rosario, 1 en Concordia y 1 en San Ignacio. Y dengue con signos de alarma hay 59; 46 en Mazatlán, 12 en Escuinapa y 1 en Concordia.

Sólo cuatro casos son considerados como grave; 3 en Mazatlán y 1 en El Rosario. Resaltó que en plataforma sólo se confirma una muerte por este padecimiento.

Ante este incremento de casos, afirmó que se redoblan los esfuerzos, con doble eliminación de criaderos y aplicación de insecticida semanalmente.

Hasta el momento, de las 380 colonias que tiene Mazatlán, se han atendido alrededor de 150 y seguirán las visitas, sobre todo en las colonias con más riesgo. Se espera que para mediados de diciembre empiece a bajar la curva de contagios.

Municipios con más incidencia de dengue realizan jornadas de descacharrización, fumigación y control larvario. Foto:Cortesía│ Vectores, Jurisdicción Sanitaria No. 6

















