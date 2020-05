Aumenta riesgo de contagio en Mazatlán por no acatar medidas

Mazatlán, Sin. La única forma de protegerse contra el coronavirus en este período de alto contagio, es no salir de casa, y si se sale, guardar todas las medidas de seguridad, desde el uso obligado del cubrebocas en calles y lugares cerrados como tiendas de autoservicio, farmacias y bancos, guardar la sana distancia y usar gel antibacterial, ya que el virus que provoca el Covid-19 es super contagioso; advirtió el médico internista Héctor Velasco Serrano.

Dijo que el no dejar pasar a niños y mujeres embarazadas en tiendas de autoservicio o negocios, así como checar la temperatura en la entrada, aplicar gel antibacterial y pasar de uno por familia, todos con cubrebocas, es lo que debe de hacerse en este período de mayor contagio, el cual se prevé se prolongue hasta el 16 de mayo.

Así como ser gordo o obeso es una elección, enfermarse de coronavirus es una elección en estos tiempos, si yo no sigo los lineamientos que me están diciendo, voy a elegir salir a la calle nomás porque se me ocurrió y me voy a contagiar, así de fácil.

Héctor Velasco Serrano

Refirió que las aglomeraciones en pastelerías que se registraron el día 30 de abril, con motivo del Día del Niño, traerá consecuencias, ya que estas personas no tardan en presentar síntomas y buscar atención médica en hospitales.

Lo que se está haciendo en tiendas de autoservicio es lo que se debe de hacer en todos los establecimientos, el virus es super contagioso y una medida para evitarlo es que se traiga cubreboca, porque se protege él y protege a los demás, si todos usamos cubrebocas, todos nos protegemos, y si todos guardamos la sana distancia y evitamos estar saliendo, también nos protegemos todos.

Velasco Serrano insistió en que si una persona no tiene la necesidad de salir a la calle, que no lo haga, que se quede en su casa, ya que Mazatlán está en el período más alto de contagio desde el día 4 de mayo y se prolongará hasta el 16 de este mes.

Ahorita es el periodo de mayor contagio, donde está el pico máximo, yo le calculo que va a ser toda esta semana, hasta el 16 de mayo más o menos cuando la curva de contagios baje en Mazatlán, hasta entonces podremos tener un descanso y poder tener un poco más de actividad.

Héctor Velasco Serrano

Sin embargo, indicó que pasar la curva de mayor contagio, no significa que se vaya a bajar la guardia o se relajen las medidas preventivas, ya que eso pasó en otras partes del mundo, y volvieron a tener la pandemia con brotes muy fuertes.

Así que el plan de contingencia deberá de ir disminuyendo poco a poco, conforme se vaya teniendo un control en el número de casos de contagio.









