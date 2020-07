Aumenta recolección de basura en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El director de Servicios Públicos municipales, Luis Antonio González Olague, informó que en la última semana la recolección de basura aumentó de 400 a 500 toneladas diarias, y que se espera se incremente de 200 a 300 toneladas más con la reactivación del sector productivo, tanto turístico como industrial y la apertura de playas.

Dijo que las 60 rutas de la ciudad en el servicio de recolección de basura se han mantenido durante toda la contingencia y confinamiento de la emergencia sanitaria, con volúmenes de 400 toneladas diarias de residuos sólidos, principalmente en el servicio doméstico, ya que las actividades no esenciales permanecieron paralizadas.

Sin embargo, en la última semana aumentó a 500 toneladas diarias y se espera que en los próximos días se incremente a 700 o hasta 800 toneladas en promedio, al reactivarse la actividad turística y abrirse las playas, entre otros sectores productivos.

Esta semana que pasó tuvimos casi 500 toneladas diarias, el servicio no se ha disminuido, lo único que hemos desatendido es el barrido humano, porque es donde hay más personas mayores, en base a las recomendaciones que las personas de más de 60 años no deben de trabajar, no es porque tengan Covid, y aparte los que son hipertensos o los que tienen enfermedades crónicas o que son obesos, a ellos los mandamos a sus casas.

Comentó que estas personas seguirán confinadas en sus casas hasta que la autoridad de salud o por instrucción de la presidencia, den luz verde para reintegrarlas a sus labores.

González Olague indicó que no se ha dejado de cumplir con las rutas de recolección de basura, y que si hay zonas donde se observa residuos sólidos en las calles es porque la gente sigue sacando sus bolsas en días o tiempos que no pasa el camión recolector.

El 10% del personal de Aseo Urbano, principalmente de barrido humano, seguirá confinado. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán





Todas las rutas se están cumpliendo, si alguna ruta tiene basura es porque el ciudadano la saca cuando no le toca, ese ha sido un problema de cultura que no hemos podido erradicar.

Consideró que cuando se normalicen todas las actividades en el puerto, los volúmenes de basura aumentarán de 700 a 800 toneladas diarias, ya que el sector productivo genera muchos residuos sólidos.

CIFRA

800 toneladas de basura es el volumen que se espera recolectar una vez que se reactiven todos los sectores productivos de la ciudad.









