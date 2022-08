Aumenta nivel del agua en el río Quelite y vuelve a obstruir paso provisional

Mazatlán, Sin.- Las lluvias registradas en la zona serrana del sur de Sinaloa en los últimos días provocaron la creciente del río El Quelite, la cual se llevó nuevamente el vado provisional que se hizo para que los pobladores de la región puedan entrar y salir del poblado.

El presidente de la Asociación Ganadera local de Mazatlán confirmó que prácticamente quedó cerrado el paso de un extremo a otro, luego de que hace solo unos días que se habilitó el vado.

“Ya trozó otra vez, es imposible, cuándo vas a detener con cascajo o graba al río, es imposible eso, ya no hay paso nuevamente para esa zona”, dijo.

Lizárraga Rivera estimó que así estarán esta temporada, ya que mientras sigan las lluvias y no hagan el vado de concreto, aumentará el nivel del agua y no podrán desplazarse.

"Desgraciadamente, es una obra que no está hecha con el fin de que dure, no es de concreto, como lo he venido diciendo siempre, nunca lo quisieron hacer, es imposible, al río no lo van a detener, ahí tenía que hacerse el vado de concreto, para que el agua pase, baja el río y sigan pasando, esto va a hacer todos los días mientras que al río le esté cayendo agua", expresó.

AFECTACIÓN A LA ECONOMÍA

El dirigente de la Asociación Ganadera lamentó que esta situación venga a afectar la economía de la región, ya que por ahora la única vía alterna es la autopista Mazatlán-Culiacán, la cual deben tomar tanto personas locales así como proveedores para surtirse de productos o salir a comprar alimentos.

"Repercute mucho en la cuestión económica de El Quelite, porque a la gente le da hasta flojera ir a El Quelite, porque la carretera está en pésimas condiciones, lo que es Mazatlán, en la caseta de Mármol", señaló.

EL CASO

El vado se habilitó junto al río El Quelite para que las personas puedan entrar y salir de la comunidad de una forma rápida, luego de que el puente colapsó con las lluvias de la tormenta tropical “Nora”, en agosto pasado.