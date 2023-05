Aumenta 14 por ciento la actividad portuaria en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La actividad portuaria de Mazatlán ha logrado destacar considerablemente, ya que en lo que va del año el movimiento de contenedores, recepción y envío de materiales diversos, así como vehículos, ha incrementado hasta en un 14 por ciento, reveló Mariel Aquileo Ancona Infanzón.

El director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán manifestó que en tan solo un mes han transportado todo lo que se reportó el año pasado.

“Lo bueno es que con estas actividades hay muchas fuentes de trabajo y lo mejor es que hay muchas mujeres trabajando, manejando los carros, la exportación de madera y acero también va muy bien”, dijo.

Agregó que se tiene que recordar que Mazatlán es un puerto comercial y turístico, por eso no se puede recibir cualquier tipo de carga. Por ejemplo, no se puede recibir cemento, porque se ensucia todo y puede ser contraproducente.

Tal vez sea bueno para el puerto, pero sería malo para toda la ciudad.

El director de Asipona Mazatlán confía en que esta tendencia positiva continúe por lo que resta del año.

“Tenemos muchas solicitudes para la entrada de carros de diferentes marcas, tenemos mucha entrada de acero y madera y otras cosas más de carga suelta, además de muchos más cruceros”, expresó

Usar las capacidades del puerto

Añadió que lo primero que se tiene que hacer es usar bien las capacidades del puerto al cien por ciento, y después pensar en aumentar la carga.

“Ahorita tenemos varias cosas, que son patios externos que van a ayudar y a coadyuvar al comercio exterior. Eso es lo que se hace en muchos lugares. No tanto que el puerto tenga que ser media ciudad, sino que el puerto es un lugar donde entran y salen las cosas, no es bodega ni nada”, concluyó.