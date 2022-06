¡Atención bañistas! Habrá mar de fondo este martes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Para la tarde noche de este martes 14 de junio se prevén condiciones de mar de fondo en Mazatlán, por lo que la Policía Municipal se prepara para vigilar la zona costera y dar las recomendaciones que sean necesarias a los bañistas.

De acuerdo al aviso que emitió la autoridad marítima nacional, desde la costa de Chiapas hasta la costa de la península de Baja California, entrada del Golfo de California, costa centro-sur de Sinaloa, de Nayarit, Islas Marías e Islas de Revillagigedo, se prevé un oleaje elevado y continuo, según informó la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM, Gustavo Espinoza Bastidas, recordó que de manera permanente los salvavidas monitorean las condiciones del mar, por lo que hizo algunas recomendaciones a los bañistas.

“Acaba de emitir un boletín Capitanía de Puerto, de que las costas del Pacífico incluyendo Mazatlán se espera mar de fondo el día 14. Se esperan olas de aproximadamente seis a ocho pies de altura. Estamos tomando las medidas preventivas”, dijo.

“Toda persona que va a introducirse al mar, antes debe acercarse al salvavidas, preguntarle las condiciones del mar. Más que nada acatar las indicaciones y respetar los señalamientos que tiene cada playa. No dejar a los niños solos siempre; que esté vigilando su papá o un adulto. No introducirse con inflables ni tablas de surf. Llevar la ropa adecuada. No introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad. Ya dependiendo de cómo se comporta el mar, entonces se va a determinar si se cierra la playa o no”.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM. Foto: Cortesía | Secretaría de Seguridad Pública

Espinoza Bastidas, agregó que este fin de semana, las playas de Mazatlán registraron una afluencia de poco más de ocho mil bañistas, una cantidad muy superior a las 2,500 que en promedio se habían estimado en fines de semana anteriores.

RECOMENDACIONES

- Procurar bañarse en áreas en las que se encuentren salvavidas.

- Acercarse al salvavidas a preguntar en qué condiciones está el mar.

- Respetar los señalamientos y avisos colocados en la playa.

- No dejar a menores de edad solos.

- Evitar ingerir alimentos y bebidas alcohólicas antes de meterse al mar.

- Prohibido meterse al mar con inflables y tablas de surf.

¿QUÉ ES EL MAR DE FONDO?

El mar de fondo es oleaje largo y continuo, generado por tormentas en el mar. Se desplaza a lo largo del océano Pacífico. Puede ocurrir todo el año, principalmente de mayo a noviembre.