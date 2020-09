Aspirantes de la UAS recibirán notificación para saber si fueron admitidos

Culiacán, Sin. - Este sábado la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dará a conocer los resultados de los aspirantes aceptados en el nivel medio superior y el superior para el Ciclo Escolar 2020-2021, donde de manera global la institución registra una cobertura del 92.7 por ciento, muy por encima de la nacional que es del 39 por ciento.

Juan Eulogio Guerra Liera, rector de esta Universidad, informó que solo se registra una demanda no atendida de 3 mil 039 jóvenes, lo cual se analizará la forma de cómo ubicarlos en alguna oferta educativa, mientras que los ya aceptados recibirán la información correspondiente por correo electrónico o por mensaje a su celular, y en el portal institucional se publicarán las listas de aceptados a partir de las 8 hrs de la mañana de este sábado 19 de septiembre.

Como lo había mencionado Guerra Liera de la cobertura del cien por ciento de la demanda para medio superior este viernes lo reiteró y dio cifras sobre los aceptados para el nivel superior.

Precisó que para el nivel superior en total terminaron el procedimiento para presentar CENEVAL 25 mil 114 jóvenes, mientras que 3 mil 379 de ellos que ya contaban con un folio y un examen con su nombre no se presentaron, desertando de su aspiración y por lo cual consideran que el hecho de estar viviendo una pandemia les afectó en el aspecto económico y laboral.

Guerra Liera indicó que el 86 por ciento de los 21 mil 735 aspirantes que presentaron el Examen CENEVAL ya tienen asegurado un espacio en alguna de las ofertas educativas.

“La demanda no atendida en este momento es de 3 mil 039 aspirantes, ese va a ser un tema que analizaremos de nuevo la Comisión Institucional para, como en otros años, ver qué ajustes le podemos hacer a esa cantidad”, externó.

En el Colegio de Ciencias de la Salud se ingresaron a 3 mil 675 jóvenes, de los cuales mil 036 son de la Facultad de Medicina y de ellos 450 para Médico General.

Agregó que en enero cuando concluya el primer semestre se valorará si el ciclo continúa de manera presencial en su segundo semestre ya que no se comprometerá la salud de los universitarios y si no hay certeza y garantía de no contagiarse, incluso se podría valorar una nueva modalidad que pudiera ser mixta.









