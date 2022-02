Asociaciones civiles se pronuncian en contra de la despenalización del aborto

Culiacán, Sin.- Durante el Parlamento Abierto: Identidad de Género, Derecho a la vida y Despenalización del aborto que se llevó a cabo en el Congreso local, donde participaron once asociaciones civiles, la mayoría se centró en la despenalización del aborto pronunciándose en contra, ya que dijeron que Sinaloa no quiere ni necesita que se legisle de manera ideológica, porque votar por el aborto, no resuelve ni la clandestinidad, mucho menos la pobreza.

Quienes despertaron aplausos de las asistentes, fueron los jóvenes que no pasan de 20 años, con ideas claras y precisas hablaron de la incongruencia de los diputados que buscan despenalizar el aborto cuando es trasgredir los derechos de los demás, porque la ley injusta no es ley.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Abigail de la Rocha, integrante Al Millón por la Vida, Raúl Eduardo Vizcarra, de Pro Life Army; y Juan Carlos Esparza Osuna, de la Pastoral Juvenil de Culiacán de manera férrea defendieron al no nacido.

Con mantas colgadas en las mesas de los participantes donde se leía: Estoy vivo, Abigail de la Rocha Inzunza de entrada dijo que Sinaloa no necesita más leyes de muerte, basta de violencia, el aborto, añadió, es un acto violento hacia la mujer y el hijo que lleva en su vientre.

“Necesitamos leyes que salvaguarden la vida humana y su dignidad, no queremos que se legisle de manera ideológica y se apruebe la tortura y violencia que se practica en un aborto, esa no es la solución. Diputados, votar por el aborto es darle la única opción a la mujer de decidir si es madre de un hijo vivo, o de un hijo muerto, a esa mujer tan vulnerable, no le ayudará realmente en nada”, dijo.

Advirtió que un aborto, no le dará trabajo, no le dará educación, no le dará vivienda, ni mucho menos salud, porque el aborto no resuelve la pobreza, luego dio una serie de artículos de leyes que amparan la vida del bebe y al apoyo que se le debe de dar a las madres gestantes.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Preguntó si los diputados están cuidando y protegiendo realmente a las mujeres con la legalización del aborto, ya que dijo que hay tratados que advierten que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

“Señores diputados lo que realmente estarán haciendo si aprueban la iniciativa de despenalización del aborto es opacar el problema de raíz, no prestar la atención a la realidad, Sinaloa no quiere ni necesita el aborto, lo que realmente queremos como ciudadanos y mujeres, son políticas públicas que garanticen la solución de los problemas que motivan e incitan a las mujeres a practicarse un aborto, quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”, dijo

Puso como ejemplo a Argentina donde está permitido el aborto y las mujeres siguen muriendo, eso, dijo, no queremos para Sinaloa, luego preguntó si es justo matar al más débil porque no se puede defender, por ello, insistió que en Sinaloa no se violen los derechos intrínsecos de alguien que ya fue sentenciado a muerte y le están arrebatando su derecho a vivir.

Local Propondrán que el aborto en Sinaloa se realice a los dos meses de gestación

Por su parte Raúl Eduardo Vizcarra dijo que como ciudadano, hijo y estudiante universitario quiere desgastarse en la defensa de la vida.

Lamentó que la sociedad solo parece ofrecer dos opciones: aborto sí, aborto no, cuando se pudiera ofrece otra opción a las mujeres que están en crisis por el embarazo.

Raúl Eduardo aseguró que la mejor manera de ayudar a las mujeres es alejarlas del aborto por las miles de razones médicas, ideológicas que se han explicado previamente en estos parlamentos y además con argumentos que den respuesta claras, lejos de posturas ideológicas personales y religiosas, argumentos que desde la perspectiva de análisis científicos y objetivos aseguran la autenticidad de que la vida humana comienza desde la concepción”.

“Las personas a favor del asesinato del ser humano en el vientre, saben que es peligroso dar la batalla en el campo científico por eso siempre lo evitan, lo ignoran, tornando la conversación hacia la culpa hacia la perspectiva religiosa y la falacia de un falso derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo, pero ese derecho es inválido porque tiene un embrión con vida, porque los derechos de una persona terminan cuando inician los del otro”, indicó.

Recordó que los diputados han dicho que su deber es salvaguardar los derechos humanos, entonces les preguntó que harán salvaguardar el principal derecho humano universal que es la vida, destacando que la confianza del pueblo está en los legisladores, para que dignifiquen el derecho a la vida.

“Los sinaloenses están pendientes de que decisión tomarán para garantizar verdaderamente el valor de la dignidad humana, luego le preguntó a los legisladores que si ven a un niño necesitado, producto de una violación, a una persona con discapacidad serían capaces de decirle debiste ser abortado”, señaló.

Juan Carlos Esparza Osuna, quien está próximo a graduarse como médico, dijo que estaba ahí para dar su voz por aquellos que no la tienen recordando los tres derechos universales; derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la justicia.

“Si entendemos a la vida como un continuo que queda marcado por dos grandes eventos y que la muerte es el evento que marca su final, faltaría definir que es lo que marca su inicio, por suerte para nosotros, esto ya está definido por la ciencia, basándonos en la genético y embriología estos procesos metabólicos que llevan a cabo el desarrollo del individuo inician desde la fertilización del óvulo, por lo que podemos decir sin ánimo de exagerar que cualquier intervención que termine de manera prematura con la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte natural, es y será siempre considerado como un asesinato”, señaló.

Insistió que el aborto inducido viola este derecho a la vida, además es una violación a la libertad humana, a la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin transgredir los derechos de los demás y para actuar por el bien de los ciudadanos.

“Si se le arrebata al individuo la capacidad de tomar ni siquiera la primera decisión de su vida yo pregunto a los y las diputadas, habrá peor manera de transgredir el derecho a la libertad y cómo podemos hablar en nombre de la libertad de las mujeres, si alrededor de la mitad de los abortos inducidos son embriones del sexo femenino, o bien mujeres en una etapa muy temprana de su ciclo vital”, concluyó.













Lee más aquí ⬇

Local Ni con amenazas y presiones se detendrá en Sinaloa la despenalización del aborto Local Vía Familia en contra de la identidad de género