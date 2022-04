Así se vivió el mitin de Morena en apoyo a la Revocación de Mandato

Culiacán, Sin.- Como si se tratara de un cierre de campaña de algún candidato que busca ocupar un cargo público, se llevó a cabo el mitin de propaganda a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la consulta de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

Aquí no hay acarreados, dijeron al unísono los líderes morenistas, que gritaban frases trilladas que usa el jefe del Ejecutivo, como "amor con amor se paga".

La cita fue a las 17:00 horas de este martes, en el Parque Acuático de Culiacán, en donde asistieron algunos funcionarios y personas de todo el estado de Sinaloa.

Al mitin, desde las 16:00 horas, comenzaron a llegar camiones cargados de personas que venían de otros municipios de la entidad, quienes al bajarse cargaban su playera que promovía a AMLO, gorra y hasta cartulinas bajo la leyenda de "AMLO, tu gente de... Te apoya".

Algunos de los funcionarios públicos que asistieron a promoverse a favor de AMLO, fueron el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los diferentes alcaldes de los 18 municipios, dentro de los que resaltaban: Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán; Gerardo Vargas Landeros, de Ahome; Margoth Urrea Pérez, de Navolato; Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán; Ana Karen Val Medina, de Elota y algunos diputados del Congreso del Estado.

Parecía que nadie quería faltar a esta fiesta morenista que busca posicionar de nuevo al presidente López Obrador.

En su discurso, el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, mencionó que este es el momento más importante de la historia del país después de las elecciones del 2018.

"Todo lo que prometió en campaña, lo ha hecho realidad, hace mucho que en México no teníamos un político que estuviera del lado del pueblo, eso es lo que está en juego el próximo 10 de abril", dijo.

Además mencionó algunas de las acciones que se han llevado a cabo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, resaltando que seguirán haciendo obras como la del tren Maya, la refinería dos bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles.

"Ahora se trabaja con honestidad, por eso, están tan enojados los de la oposición, porque no quieren que siga está transformación, porque ya no pueden seguir robando, el presidente no ha endeudado al país”, aseveró.

Delgado Carrillo, refirió que el pueblo manda y el pueblo quita, para que en el futuro no se tengan los presidentes del pasado, promoviendo que AMLO siga.

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Como si los ciudadanos le debieran algo al Presidente de la República, hizo hincapié en que lo que menos debe hacer la ciudadanía es salir a votar este 10 de abril para que sigan los apoyos para las personas más vulnerables.

Al mitin asistieron personas de los diferentes municipios del estado, quienes gritaban: ¡AMOR CON AMOR SE PAGA! y levantaban sus banderas a favor de AMLO.