‘Así me traigan a Chuck Norris, no salgo de mi casa’

Mazatlán, Sin.- Algunos porteños tienen sus dudas sobre asistir a los festejos patrios en la Plazuela República, a pesar de que el Gobierno de Mazatlán garantizó que el evento se realizará el próximo domingo.

La mayoría de los entrevistados compartieron que no se sienten cómodos ni seguros de participar, y señalan que los recientes hechos violentos en Culiacán han afectado su ánimo para celebrar, pues temen que lleguen al puerto.

"Nombre, que no llegue a pasar una tragedia, primero es la seguridad mía y de mi familia, no se puede salir a arriesgar uno nomás porque sí, yo no estoy de acuerdo en salir ese día, cada quién", mencionó Misael, quien caminaba por el Centro de Mazatlán.

Aunque se desplegarán operativos de seguridad en la zona y sus alrededores, la gente dice que estas medidas no son suficientes para calmar sus inquietudes.

"Así me traigan a Chuck Norris yo no salgo de mi casa, cada quién si quiere, yo no quiero salir a un lugar tan concurrido, se presta para tragedias, un operativo de seguridad no es suficiente", dijo Alejandro García, quien habita en el Centro Histórico de Mazatlán.

Aunque no suelen asistir a fiestas, los acontecimientos recientes los han desmotivado, más a salir el 15 de septiembre.

"De todos modos ni salimos y ahora con esto menos, no quiero y ojalá que mis hijas tampoco se expongan a nada, está tranquilo, pero más vale prevenir, que lamentar", expresó Erika Romero.

Por otro lado, hubo personas que afirmaron que acudirán a los festejos, pero lo harán con precaución, siguiendo las recomendaciones de seguridad en el lugar.

"Yo tal vez sí vaya, no creo que pase nada por aquí, ahorita está muy tranquilo, si fuera a pasar, desde hace días pasaba, no hasta ese mero día", comentó Aldair Castro, habitante de Mazatlán.









