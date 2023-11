ASF detecta 128 millones de pesos ejercidos sin comprobar en la UAS

Culiacán, Sin. -La Auditoría Superior de la Federación identificó 128 millones de pesos sin comprobación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario enfatizó que esta cifra no corresponde a una observación, sino que el órgano auditor indicó que no hay evidencia de comprobación para dichos recursos utilizados durante el ejercicio fiscal de 2022.

Esta revelación fue hecha por el mandatario al abordar las amenazas de las autoridades universitarias de manifestarse en su segundo Informe de Gobierno el próximo 29 de noviembre.

"Entonces, también en la Federación se ha ventilado el tema del mal uso de recursos en la Universidad", afirmó.

Sin prejuicios

Al cuestionarle si se otorgarán recursos a la UAS para 2024 por parte de la administración estatal, Rocha Moya respondió que, a pesar de los procesos judiciales por presuntos actos de corrupción contra funcionarios, seguirá apoyando la universidad.

"Vamos a respaldar a quien sea la autoridad designada conforme a la ley. Quien hoy ostenta la autoridad ejecutiva es un rector, encargado de Rectoría, porque así lo establece la Ley Orgánica. Es encargado de Rectoría (Robespierre Lizárraga) por 40 días, pero resulta que también está imputado, tiene imputaciones y no solo eso, está vinculado a proceso".

Sin miedo

En relación con la manifestación en su segundo informe de gobierno, Rocha expresó que le "importa un comino" la movilización del personal de la UAS.

"Gobernar significa eso, asumir los riesgos cuando realmente quieres corregir las cosas. Si no me permiten, pues no entraré y punto, no hay nada", declaró.