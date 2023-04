Asesinatos por justicia propia no se pueden dar por sentado: Enrique Inzunza

Culiacán, Sin.- No se puede dar por sentado, indicó el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Inzunza Cazárez, esto después de que se le cuestionará si la gente está tomando justicia por su propia mano en algunos casos donde se está investigando por parte de la Fiscalía General del Estado.

"No podemos dar por a priori, o por sentado tal o cual conclusión en cualquier hecho, se está investigando, hay una carpeta, lo que podemos establecer es que la Fiscalía establecerá todos los mecanismos que la ley confiere bajo ese efecto, no podemos adelantar ningún tipo de conclusión hasta que no finalicen las investigaciones", indicó.

Cabe destacar que el día de ayer la Fiscalía identificaba al asesinado en Guasave con una cartulina como Christian Ulises "G" cuando más tarde daba a conocer que su verdadera identidad era Pedro Antonio "L", sobre esta precisión el secretario, indicó que en una investigación hay muchas etapas, lo que la vuelve más complejas.

Destacó que los procesos de investigación tienen sus fases y cuando ocurre un hecho donde una persona pierde la vida al momento de hacer el levantamiento, se puede inferir, pero solamente inferir en algunas hipótesis.

Asimismo, el funcionario estatal explicó que solamente una vez el cuerpo es reconocido e identificado y se hacen las pruebas correspondientes es cuando se puede dar ya una identidad fidedigna, en este caso del occiso.

Confianza

Finalmente, el secretario general de gobierno del Estado, mencionó que confía en el trabajo que hace la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y comprende como funciona el mecanismo, en tanto los medios de comunicación también deben de difundir lo informado por las autoridades oficiales.