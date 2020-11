Aseguran que Mazatlán no está listo para el Carnaval

Mazatlán, Sin.- La decisión de realizar o no el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, del 11 al 16 de febrero, debe basarse en los métodos científicos y médicos, no en la pasión y algarabía que trae la fiesta, advirtió Óscar Tirado Bernal.

El vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Mazatlán admitió que si bien este evento reactivaría de manera importante la economía del destino, se tiene que priorizar la salud de los ciudadanos.

"Esa decisión debe estar basada en lo real, apegada a la situación por lo que estamos pasando, y no en una consulta que puede ser direccionada hacia un lado u otro, esperamos que se tome la decisión correcta. Mazatlán no está listo para el Carnaval", dijo.

Comentó que en un evento que reúna a miles de personas, difícilmente se podrá cumplir todos los lineamientos de la Secretaría de Salud y que la tendencia a nivel mundial es cancelación o cambio de fecha en este tipo de eventos.

"El Carnaval se puede realizar cuando la vacuna ya esté y lo correcto es que se postergue y si en ese tiempo la vacuna no llega a la mayoría de la población, podría hacerse el próximo año, si no hay fiesta no pasa nada, de lo contrario podríamos lamentar esa decisión con la pérdida de vida", expresó.

Tirado Bernal señaló que hacer una consulta para que haya o no Carnaval, es lo que se ve a nivel nacional en la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma muchas decisiones que no siempre son las mejores, por eso es algo que se tiene revisar muy bien, porque se trata de vidas humanas.

"Si desde el primer momento el presidente y el secretario de salud hubieran marcado la importancia del uso del cubrebocas, tal vez se hubieran salvado muchas vidas, sin embargo, en esa terquedad y el afán del populismo se han perdido más de 100 mil, ojalá que el Carnaval de Mazatlán no sea un evento que abone a más muertes", concluyó.









