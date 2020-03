Aseguran ciudadanos que falta información sobre coronavirus

Mazatlán, Sin.- Tras el anuncio de suspender clases a partir del 23 de marzo y prolongar las vacaciones de Semana Santa hasta el 20 de abril, ciudadanos mazatlecos y visitantes nacionales coincidieron en señalar que esta es una buena medida de prevención, pero que no creen que la gente haga caso de no salir de sus casas.

En un sondeo hecho por El Sol de Mazatlán, las personas entrevistadas dijeron que hay poca información oficial en torno al coronavirus, y que no se está llegando a la gente como se debiera, sobre todo por los riesgos de que se presente un brote de esta enfermedad.

Señalaron que hace falta una campaña de concientización dirigida a la población, con un contacto de persona a persona para despejar dudas, por lo que propusieron instalar módulos de información o realizar visitas a domicilio por personal de salud.

La mayoría consideró que ni México, ni Sinaloa, ni Mazatlán, están preparados para enfrentar este tipo de enfermedades, de ahí la importancia de difundir las medidas preventivas.

Itzel Sánchez, de la colonia Urías, comentó que ella se ha informado del coronavirus Covid-19 a través de la televisión, pero señala que sería más efectivo si se instalaran módulos de información y atención a la ciudadanía, o que se realizaran visitas domiciliarias por parte del personal de salud para que despejaran todas las dudas que hay sobre este tema, y se dieran a conocer las medidas preventivas.

Creo que hacen falta módulos de atención a la gente, a la ciudadanía, en caso de qué hacer si llegas a tener coronavirus, y así poder tener a la mano todo. La información debe darse más cercano a la gente, tengo entendido que en Mazatlán no hay ningún caso, pero sé que ya hay uno en Culiacán y cualquier rato puede llegar aquí.

Itzel Sánchez

Por su parte, Ramiro Sánchez Salas, vecino del Centro, dijo que él no cree que las autoridades estén preparadas para enfrentar una pandemia como el coronavirus, ya que hasta el momento no existe ninguna campaña de concientización y orientación a la ciudadanía.

Ni siquiera han concientizado a la gente de la problemática, no se ha dado orientación y así como no dan información tampoco están preparados económicamente para enfrentar una crisis, la clave es la concientización sobre las medidas preventivas.

Sánchez Salas

Cristian Omar Estrada, de Misiones, indicó que él desconocía a ciencia cierta cuáles eran las medidas preventivas que tenía que hacer, si se presentaran casos de coronavirus en Mazatlán.

Creo que la autoridad debería de informar más de este tema; está bien que suspendan las clases, por una parte para que no se empeore la cosa, pero siento que la única manera en que nos estamos informando es en Internet, en redes sociales y portales

Cristian Omar Estrada

Josefina González Velázquez, quien es originaria de Chiapas, pero que reside actualmente en Pradera Dorada, urgió a las autoridades a informar sobre las medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus, y la importancia de que los niños permanezcan en sus casas, cuando se suspendan las clases.

No sé si la ciudadanía esté preparada para enfrentar algo así aquí en Mazatlán; se recomienda la higiene, quien se sienta un poco agripado que se ponga tapabocas, que no salga mucho a la calle, todo eso se debe de informar a la población, y creo que falta más orientación sobre este tema.

Josefina González Velázquez

TEXTUALES

No creo que haya cultura para enfrentar una enfermedad así, definitivamente no, se requiere de más orientación, aquí en Mazatlán hay mucha gente que no está enterada de las medidas preventivas.

Ramiro Sánchez Salas, Centro

Por una parte está bien que se suspendan las clases, pero por otra, hay gente que no cree en eso y va a tratar de salir a divertirse, si no se toman las medidas va a estar difícil controlar esta enfermedad.



Josefina González Velázquez, Pradera Dorada





Nos estamos informando a través de la televisión y el Internet, se me hace buena medida lo de la suspensión de clases para prevenir que se propague a más personas, a mi me gustaría que haya más información y que se den a conocer más medidas preventivas.

Perla Vázquez, de Monterrey

Me informo a través del Internet, en redes sociales y portales, aunque no sé cuáles son las medidas preventivas, creo que la autoridad debería de informar más de este tema, está bien que suspendieran clases por una parte para que no se empeore la cosa.

Cristian Omar Estrada, Misiones









