Asegura Rocha Moya que enfrentamientos en la sierra de El Rosario son por oro

Mazatlán, Sin.- Los enfrentamiento que se han dado en las últimas semanas en el municipio de El Rosario no son a consecuencia del crimen organizado, sino por el oro, aseguró el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

En su visita a Mazatlán, el mandatario estatal señaló que este conflicto tiene por trasfondo un pleito entre productores y grupos delictivos por la compraventa del metal.

"El problema son los bandidos, gente que les quiere comprar a su modo y a su precio. Si parece que el gramo vale 900, ellos se lo quieren comprar a 300, entonces eso no es posible y eso los ha tenido enfrentados ahí, pero ahí está el Ejército", señaló el gobernador.

Agregó que se trata de una banda de delincuentes que va tras los buscadores de oro, por lo que ya ha solicitado a las fuerzas armadas que intervengan en esa zona de la sierra del sur de Sinaloa.

"Aquí tenemos al Ejército; está ahí. La Guardia Nacional, les he pedido yo que por favor no me dejen solo esa parte", puntualizó.

El mandatario estatal agregó que ya se trabaja en la construcción de un camino que comunique a las zonas conflictivas de la sierra de Rosario, para evitar que se queden incomunicadas cuando ocurra un incidente de este tipo.

"Estamos haciendo un camino que es de Las Negras para abajo, que Las Negras quedarían aisladas ya no, porque ya rompimos el cerro que se necesitaba romper, y ese camino es el único que tenemos parado", dijo.

Las Negras es una comunidad que se localiza en los límites de los estados de Sinaloa y Durango.

Rocha Moya confía en que el camino quede antes de que regrese el presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la presa Santa María en diciembre próximo.

Para saber

El pasado 22 de septiembre se registró un enfrentamiento armado en la sierra de Rosario que tuvo como saldo una persona muerta y varios vehículos dañados.