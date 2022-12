Asegura Rector de la UAS que todos deben usar el cubrebocas y ser responsable

Tras ser confirmada la sexta ola de contagios de coronavirus y el creciente aumento en casos en los últimos días en diferentes estados del país, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), este miércoles fue cuestionado por distintos medios de comunicación sobresee ante dicha problemática se tendría que retornar el uso del cubrebocas en el Estado de Sinaloa mismo que desde hace algunos meses dejó de ser obligatorio.

El rector de la máxima casa de estudios en el estado señaló que todas las personas debemos de usar el cubrebocas, ya que necesitamos ser responsables porque a nosotros, cómo primera persona contagiada, nos puede dar covid-19 de una manera leve con una gripa, pero podemos transmitírselo a alguien más vulnerable perjudicando severamente su salud.

"Todos ustedes deben de traer el cubrebocas, todos tenemos que ser corresponsables porque a lo mejor a mí me da covid-19 y me da leve, pero le voy a llevar el virus a alguien que puede complicarse, no está dando fuerte a mi azul mes salí positivo me aislé una semana, regresa sin ningún síntoma y el viernes empecé con una fuerte gripa me hice la prueba y volví a salir positivo hoy en la mañana me hice la prueba y sale negativo por eso vengo", indicó.

Jesús Madueña Molina confirmo que si era positivo a Covid-19, por lo que no asistió durante la semana a los eventos relacionados con la universidad, por lo que hoy miércoles retomó todas sus actividades después de hacerse una prueba y comprobar que era negativo, asistiendo a la reunión del consejo universitario celebrada el día de hoy.

"En un mes he tenido dos episodios fuertes, no crean qué es la sintomatología sencilla, para la variante que anda ahorita clínicamente aquí en Sinaloa, entonces la recomendación es lo que siempre hemos dicho nosotros que el uso del cubrebocas debe de sugerirse ya si no es obligatorio sugerirse en espacios cerrados", externó.

Agregó que el uso del cubrebocas no afecta en nada las personas que lo utilizan, sin embargo, garantiza no tener restricciones cómo sucedía al principio de la pandemia, por lo que específico que la universidad como una institución educativa seguirá recomendando el uso del cubrebocas dentro de todos los espacios cerrados.

Sin embargo, dijo que eso no significa que van a cerrar los establecimientos cómo ocurrió el principio de la pandemia, ya que en la actualidad la economía no permite que se cierren los lugares y que se aíslan a las personas como ocurrió al principio, por lo que se debe usar el uso del cubrebocas de manera responsable para evitar complicaciones en la sociedad vulnerable.

Al terminar hizo un llamado a la población en general y les recomiendo usar en todo momento el cubrebocas, principalmente cuando se instala lugares cerrados, y enfatizó en qué en la actualidad nos encontramos en un mes complicado por el tema de todas las festividades navideñas como lo son las posadas los centros comerciales que están abarrotados de muchísima gente debido a las compras navideñas, por lo que asevero que nada nos cuesta protegernos y usar el cubrebocas para prevenir contagios siendo este un hábito qué adquirimos durante la pandemia cuando era de manera obligatoria el uso del mismo.