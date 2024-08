Asegura Imelda Castro que se cuidarán los perfiles con Reforma Judicial

Culiacán, Sin.- En un ambiente de protesta, la senadora de Morena, Imelda Castro, aseguró que los perfiles de quienes busquen ser candidatos a magistrados serán revisados y acordes a las carreras magisteriales.

Previo al evento de Diálogos de la Reforma Judicial, la senadora expresó que es una falsedad que podrán postularse aspirantes a magistrados sin preparación o capacitación en materia judicial.

A su vez, dijo que será responsabilidad de la presidencia, los senadores y los diputados federales el proponer perfiles que sean idóneos para ostentar el cargo y sin tintes políticos.

“La carrera judicial va a continuar, sólo que se le va a incorporar un nuevo requisito, que sean refrendados por el pueblo, esa la diferencia única diferencia que hay ahora con la propuesta de reforma, y claro que esas nuevos filtros antes de que lleguen a las urnas deben considerarse lo/ perfiles” , mencionó.

Dijo que sería ilógico pensar que los responsables de proponer perfiles que no cuenten con la preparación necesaria y dijo que será importante confiar en la decisión del pueblo pues no debe ganar el que haga mejor campaña si no el mejor capacitado.