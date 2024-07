Asegura gobernador que corrieron a sus hijos de la UAS con “procedimiento secreto”; ahí trabajaban

Culiacán, Sin. -Los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya fueron despedidos de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de un "procedimiento secreto", informó el propio mandatario al abordar el tema del conflicto de la UAS durante su conferencia semanera de este lunes.

Dijo que el tema de sus hijos no debería ser motivo de negociación con las autoridades universitarias por el proceso judicial que enfrentan el rector destituido, Jesús Madueña y Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, por presunta corrupción.

Dijo que el caso es únicamente un despido laboral que deberá verse en los tribunales laborales y se resolverá conforme a los derechos adquiridos de sus hijos por el tiempo trabajado en la Universidad.

Eneyda Rocha fungía como maestra en la Facultad de Informática y Ricardo Rocha tenía una asignación administrativa en el Parque de Innovación Tecnológica. El gobernador aseguró que ninguno era "aviador".

"Pueden decir que no hacían nada, que eran aviadores pero es probarlo. Negocia el afectado con el patrón, eso es aparte, no es asunto mío, no conozco los detalles... cuando menos piensan ya los corren y hacen un procedimiento muy secreto para hacerlo". dijo.