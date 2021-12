Asegura el “Químico” que es inviable eliminar el predial

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, consideró inviable la propuesta del diputado federal Leobardo Alcántara Martínez de eliminar el impuesto predial, ya que es el ingreso más importante de los municipios.

“Se me hace muy difícil que camine, no es viable, es lo más importante, imagínate cómo le haríamos, y somos los que hacemos la atención directa con los ciudadanos… sería difícil, cada día nos depreciamos más con el cobro del predial, porque la intención de que no afecte a los ciudadanos, sin querer se beneficia a los que más tienen”, manifestó.

Y sobre la infracción a los agentes de tránsito por estar estacionados en línea amarilla, el alcalde Benítez Torres dijo que platicará con ellos para que pongan el ejemplo en la ciudad.

Y sobre los policías que se conducen en motocicleta sin casco y sin placas, les advirtió que serán tratados como cualquier ciudadano en infrinja la ley.

Indicó que todavía no se define si se cierran calles por la Navidad, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, solamente en Olas Altas, por Año Nuevo.

También dijo que sobre el crucero turístico que pernoctó la noche del martes y lo hará este miércoles, no han tenido ninguna queja por el tema de inseguridad y confió en que los turistas estén disfrutando el puerto.













