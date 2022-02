Asegura el Químico de Mazatlán que el Carnaval siempre genera pérdidas

Mazatlán. Sin-. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció que realizar el Carnaval representa una pérdida económica para la ciudad, pero lo hace para que la gente se divierta y los empresarios ganen de la fiesta.

Luego de que se ventilara que con la celebración del Carnaval del 2020, el gobierno municipal registró 63 millones de pesos en pérdidas, el presidente municipal aseguró que es una información mal dada, por un regidor al que calificó como gris. Local Se preparan hoteles con los protocolos para el Carnaval de Mazatlán

"Es una información mal dada por un regidor, muy gris por cierto, el gobierno, se los he dicho muchas veces, no gana con el Carnaval, pierde, siempre pierde dinero, es la fiesta del pueblo, la paga el gobierno, pero no es para lucrar con la gente, o sea, está mal informado ese ex regidor".

- ¿Y en este año, se tendría así?

“Vamos a perder igual, oye, hacer un festejo, si haces un festejo en tu casa, cuesta, ¿no? Entonces es lo mismo, el gobierno hace un festejo para el pueblo y cuesta dinero, no vamos a lucrar, no lo hacemos para ganar dinero, ese ex regidor anda perdido, la verdad”.

Cuestionado sobre si a los empresarios que obtendrán derrama económica de unos 800 millones de pesos por la celebración del Carnaval, les va a pedir que donen algo a la ciudad, destacó que desde el hotelero, restaurantero, comerciantes y pequeños comerciantes van a tener ganancias, y para eso se hace el Carnaval, para que se beneficien ellos y les caiga un poco de ganancia y que el pueblo se divierta.

- Alcalde, ¿No les va a pedir la donación de una patrulla, un carro recolector?

“No, no, el empresario cuando quiere dona sin que le pidas, hay buenos empresarios y malos empresarios, los buenos no ocupas pedirle”, aseguró.

El “Químico” Benítez Torres informó que tienen listo un plan de movilidad, al que llamó Plan “B”, ya que por la avenida Quirino Ordaz Coppel se instaló la feria del Carnaval y por la avenida Del Mar se celebrarán algunos eventos como la Quema del Mal Humor y desfile de Carnaval.

Adelantó que este miércoles se definirá el plan de seguridad, tanto para la fiesta del Carnaval como para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo al sur de Sinaloa, para supervisar las presas Picachos y Santa María.