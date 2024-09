Asciende a 450 los desplazados en sierra de El Rosario por violencia

Mazatlán, Sin.-La violencia que se ha registrado en la sierra de El Rosario ha desplazado a 450 personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos, las cuales ya son atendidas por los tres niveles de gobierno.

Por esta problemática ya se realiza un censo para tener la cifra oficial, dijo la diputada local por el Distrito 24, correspondiente a Rosario y Escuinapa, Rosario Sarabia Soto.

"Es lamentable la situación que están pasando las familias que radican en la sierra de El Rosario por los hechos de violencia registrados en esa zona, sin embargo, hay que destacar que habido una oportuna intervención de las autoridades, locales, estatales y federales", dijo.

Comentó que desde el momento que se dieron los hechos, la semana pasada, se solicitó la intervención de las autoridades federales, por lo que elementos de la Guardia Nacional y militares han resguardado la zona.

Y por parte del Estado, son atendidos de manera permanente por la Mesa Intersecretarial para la Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

"Esta mesa la integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sebides, SEPyC, Salud, es una mesa integral donde tratan de cubrirse todos elementos que requieren las personas que se ven obligadas a desplazarse a otros lugares por la violencia que impera en esa zona", expresó.

El Gobierno municipal realizó esta mañana un recorrido por el asentamiento. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Sarabia Soto reconoció que las demandas son muchas a lo largo del estado, pues de primera instancia han estado en contacto directamente ciudadanos que se acercan para solicitar las diversas necesidades que ellos tienen.

Consideró que se dan pasos contundentes de parte del Estado, se han adquirido predios para reubicar a esas personas, aquí en Mazatlán las cosas avanzan y en el El Rosario se hace lo propio también para llevar a cabo la reubicación de las personas, claro que muchas de ellas deciden retornar a sus lugares una vez que la situación está más tranquila.

"Esto no es nuevo. sino que viene de muchos años atrás, cabe mencionar que estas acciones no siempre están vinculadas con el crimen organizado, en ocasiones han sido situaciones en las mismas familias que viven en los poblados que generan esta zona de incertidumbre por los conflictos que hay entre ellos", concluyó.