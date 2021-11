Arriba a Mazatlán el “Navigator of the Seas” con más de 2,500 personas

Mazatlán, Sin.- A las 7:30 de la mañana arribó este lunes el crucero “Navigator of the Seas”, para abrir una semana intensa en la llegada de buques turísticos a Mazatlán.

Procedente de Cabo San Lucas, con mil 875 pasajeros y mil 172 tripulantes a bordo, la embarcación permanecerá en la ciudad hasta las 18:00 horas, cuando retome su camino rumbo a Puerto Vallarta.

El “Navigator of the Seas” forma parte de la empresa Royal Caribbean, que desde 2010 no tenía presencia en la ciudad por la situación de violencia que se vivía en ese entonces; hasta ahora que regresa al Pacífico mexicano.

Los tripulantes y pasajeros disfrutaron de paseos turísticos por Mazatlán, como la avenida Del Mar, Olas Altas, la Zona Dorada, la Marina, el Centro Histórico y la zona rural.

Para mañana martes se espera la llegada del “PCL Majestic” y para el miércoles llegarán el “CCL Panorama” y el “HAL Koningsdam”.

El jueves arribará el “NCL Bliss” para cerrar los cuatro días intensos en los que a Mazatlán habrán llegado más de 10 mil visitantes a bordo de las embarcaciones navieras.













