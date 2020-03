Apoyan mazatlecas el paro femenino, pero rechazan actos vandálicos

Mazatlán, Sin. Mujeres mazatlecas se pronunciaron a favor de la lucha contra la violencia de género, pero rechazaron los actos vandálicos en manifestaciones, ya que dijeron que la violencia no se combate con violencia.

Durante un sondeo realizado por el El Sol de Mazatlán, servidoras públicas, amas de casa y empleadas de diferentes empresas del Centro de la ciudad se solidarizaron con el movimiento nacional “Un día sin nosotras”, convocado por el colectivo feminista Brujas del Mar.

Sin embargo, muchas de ellas salieron a trabajar por necesidad, ya que la advertencia fue que si no asistían a sus trabajos, se les descontaría el día, otras aprovecharon el día para hacer trámites, ir al mandado o pasear a los hijos.

Aunque se notó una baja en la afluencia de peatones que normalmente se registra los días lunes, en un recorrido por el Centro de la ciudad, se pudo constatar que mujeres sí trabajaron en empresas como Coppel, Señor Frogs, Panamá y negocios más pequeños como ópticas, farmacias y tiendas de ropa, locales del mercado Pino Suárez y vendedoras de puestos fijos, semifijos y ambulantes.

Leticia Tapia, del Infonavit Jabalíes, comentó que el paro nacional de mujeres es una medida buena porque hay mucha violencia de género en la actualidad, pero que esta acción debe incluir sólo lo laboral, pero no de las tareas cotidianas que se hacen en el hogar.

En calles y banquetas del Centro de la ciudad se notó poca afluencia de peatones. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Refirió que las mujeres deben de estar unidas y solidarizarse a este tipo de manifestaciones para contrarrestar la violencia.

Este tipo de acciones están bien porque hay mucha violencia, está bien que no vayan a trabajar por un día, aunque eso de no salir a la calle no estoy de acuerdo, uno tiene muchas cosas qué hacer, pero sí que se sumen y se solidaricen, que no les descuenten el día, sería mucho, y se supone que es a nivel MéxicoLeticia Tapia

Por su parte, Rocío Elizabeth Escobar y Antonieta Castañeda, de Villa Galaxia, se manifestaron a favor del movimiento “Un Día sin Nosotras”, pero dijeron no estar de acuerdo en que las mujeres tengan que estar metidas en casa.

Ambas pidieron al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, solidarizarse con el paro de labores y que no les descuente el día a las servidoras públicas que se ausentaron por apoyar este movimiento de las mujeres.

Creo que sí está bien, pero eso de estar metida uno en la casa no estoy de acuerdo, uno tiene sus necesidades qué hacerRocío Elizabeth Escobar

Antonieta insistió en que no se les descuente a las mujeres que no asistieron a sus trabajos, sino que los patrones se solidaricen con el movimiento y que sean más sensibles a la violencia de género.

Las hermanas Patricia y María Dolores Aguilar Flores señalaron no estar de acuerdo con los actos vandálicos que se suscitaron en la Ciudad de México durante la protesta del Día Internacional de la Mujer, el domingo pasado, ya que la violencia no se combate con violencia.

Indicaron que las acciones deben empezar en el hogar, instruyendo a los hijos y formándolos con valores humanos.

Aquí en Mazatlán la manifestación estuvo tranquila, así debe de ser, si se manifiestan que no sea con daños a terceros, porque esas aglomeraciones nomás sirven para hacer daños, en México destruyeron vidrios, carros, con eso no se va a quitar la violenciaPatricia Aguilar

María Dolores dijo que son los valores en la familia, los que contrarrestarán la violencia de género.

Son los valores en la familia con los que se combate la violencia de género, no afuera; el problema viene desde adentro de la familia, los valores que se inculcan a los hijos, la violencia empeora la situación, yo digo que la marcha debería ser iguales, hombres y mujeresMaría Dolores Aguilar





Vendedoras de puestos fijos, semifijos y ambulantes ofrecieron sus productos. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de mazatlán

