Antros y bares de Mazatlán cuentan con seguridad

Mazatlán. Sin-. La seguridad en los bares y antros de Mazatlán está firme y cada uno cuenta con sus elementos privados para llevar un control en el acceso de los clientes, afirmó Tulio Martínez.

El presidente de la Asociación de Centros Turísticos y de Entretenimiento en Mazatlán, manifestó que cuando surge cualquier problema, se solicita de inmediato el auxilio de Seguridad Pública Municipal y evitar en medida de lo que se pueda, hechos lamentables y más como el vivido en Culiacán la madrugada de este viernes, donde una mujer y un agente de la Policía Municipal murieron durante un atentado a balazos ocurrido en el bar Siglo XXI.

Comentó que cuidan con quienes está tratando al momento de ingresar para evitar malos entendidos y problemas, ya que dentro de los bares y centros nocturnos está prohibido ingresar con armas, lo mismo que mantener un orden, lo cual muchas personas acatan la recomendación.

“Pues cada bar, tenemos los bares con seguridad, hay que restar revisando al entrar la gente que no traiga metal, pistolas, cuchillos, lo que sea que no puedan entrar, si ya el cliente se pone muy intenso, pues sí ya tenemos que llamar o dar parte a las autoridades para recibir el apoyo, y no exponer a nuestro personal, ni a los clientes”, dijo.

Tulio Martínez, presidente de la Asociación de Centros Turísticos y de Entretenimiento en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reconoció que en ocasiones suceden algunos incidentes menores, pero son esporádicos, y son atendidos a tiempo, máxime porque la gente que asiste a estos sitios lo hace con el fin de divertirse dentro de lo normal.

Apuntó que en el caso de la gente que trae guardaespaldas, se habla con ellos y depende de la persona, para que tampoco se pongan al tú por tú, y menos exponer al personal de los negocios.

AFECTACIONES EN EL SECTOR

El presidente de ACETEM, señaló que el periodo vacacional de Semana Santa trabajo una gran afluencia de turismo al destino, sin embargo, los eventos masivos ocasionaron una disminución en las ventas comparado con el año anterior.

Consideró que los eventos fueron muy bueno y le gustaron mucho al turista, pero para evitar afectaciones se tendrán que mejorar los horarios.

Agregó que para los fines de semana hasta llegar al verano se espera buena afluencia en los antros y bares de Mazatlán.