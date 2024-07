Ante los altos costos de la vivienda en Sinaloa, miles de familias viven en casas de renta

Culiacán, Sin.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 en el estado de Sinaloa existe un total de viviendas particulares habitadas de 862 mil 839, sin embargo, 87 mil 694 viviendas particulares habitadas son rentadas.

Ante ello la tendencia marca que más personas o familias buscan rentar y no adquirir una vivienda, ya que los costos de hace 10 años a la fecha han incrementado por encima del salario mínimo y según el INEGI 6 de cada 10 habitantes en Sinaloa prefieren rentar que comprar una casa.

Puedes leer: La Suprema Corte retira descuentos en agua potable para jubilados y pensionados en Culiacán

Los motivos principales de renta son los siguientes. Por motivo personal existe una cantidad de 21 mil 757 viviendas rentadas lo que marca el 24.81 por ciento, por motivo económico son un total de 57 mil 130 familias que habitan en casas de renta marcando el 64.147 por ciento de la cifra global en el estado de Sinaloa.

Otros motivos es de 8 mil 067 hogares, lo que marca un 9.199 por ciento y no especificó un total de 740 con el 0.844 por ciento.

Caso de vida

Marlene Rodríguez Beltrán, es una jefa de familia que vive desde hace más de 10 años en casa rentada, ya que sus recursos económicos no le dan para comprar una vivienda, los créditos no son suficientes para poder acceder a una vivienda, además de que el salario mínimo no alcanza para solventar gastos económicos del hogar y pagar una vivienda propia.

La ciudadana explicó que ha vivido en diferentes sectores de la ciudad de Culiacán y de hace 10 años a la fecha el pago por renta también ha incrementado significativamente, razón por la que ve complicado lograr comprar una vivienda y tener dónde vivir.

“De hace 10 años que pagaba 2 mil a 2 mil 500, hoy en día las rentas no bajan de los 4 mil pesos, las casas cada vez se rentan más caras y comprar una casa es como soñar sacarse la lotería”, expresó.

Marlene expresó que el presupuesto para comprar una casa en Culiacán cada vez es más difícil, y lograr juntar el monto del enganche no es lo único complicado, pues siempre hay otros gastos que no se toman en cuenta.

Asimismo, mencionó que en su experiencia rentar una vivienda tampoco es fácil, ya que a veces no cuentan con todas las comodidades y si buscan tenerlas es pagar más o tratar de llegar en un acuerdo con los dueños, pues algunas no cuentan con piso, ventanas o puertas seguras, techos húmedos y demás situaciones que ponen en riesgo sus muebles o vidas.

Agregó que no es solo pagar el monto de renta o aumentos de cada año, sino que también se tiene que cumplir con el pago de los servicios básicos como la luz y el agua, lo cual puede llegar a ser más de 9 mil pesos al mes depende el sector donde se ubiquen.

Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Onerosa renta

Vivir de renta en una casa en Sinaloa representa un gasto elevado, pero específicamente en Culiacán las rentas pueden variar desde los 3 mil pesos hasta los 9 mil o 20 mil pesos en zonas muy exclusivas y casas de lujo, por lo que el acceder a créditos para una vivienda digna tampoco es fácil para cientos de familias que viven con un salario mínimo.

Por otro lado se encuentra, Dulce Pérez Cuén, quien ya suma más de cinco años viviendo de renta, y pese a mantener un trabajo estable no ha logrado sumar sus puntos de Infonavit que le ayuden a cotizar para una casa, por lo que el rentar es su única salida.

“Pago 3 mil pesos mensuales de renta, es una casa pequeña, donde no tengo mucho espacio, y ayuda a que solo tengo un hijo, pero cuando son familias más grandes, es más difícil y se necesita una casa más grande, lo cual sale más caro e incluso se tiene que buscar en colonias donde también es más caro y los servicios también incrementan”, explicó.

De acuerdo con las familias que viven de renta, no es solamente vivir con la incertidumbre de pagar una renta, o mensualidad de una casa, sino que también existe un incremento en los servicios, que por ser ciertas zonas de la ciudad, los montos aumentan a cómo este calificada cierta colonia.

Razones de incremento en la vivienda

La vivienda en Culiacán se ha encarecido en los últimos 10 años por razones que van desde los técnico y común en la construcción como la situación inflacionaria en los costos de los materiales, los requerimientos burocráticos, los precios de los terrenos para construir y hasta la ubicación de estos mismos.

Los costos de las casas y departamentos en la capital de Sinaloa también han incrementado a niveles por encima de un salario promedio por situaciones aparentemente externas como la corrupción de peritos valuadores, la especulación que se da con la construcción de plazas y centros comerciales, estadios, oficinas de gobierno o universidades, y la alta demanda de un mercado llamado “informal”, donde caben aquellas personas que obtienen dinero lícito aunque sin comprobar sus ingresos a las oficinas de recaudación y las que obtienen dinero ilícito y buscan “limpiarlo”.

Aunado a ello, hay un crecimiento desmedido y no planeado de la ciudad por intereses políticos, empresariales y sociales.

Costos de vivienda según segmentación

Los costos de vivienda en Culiacán están por arriba del millón de pesos en los nuevos proyectos de fraccionamientos y constructoras, pero esto se debe a la segmentación que se tiene en el municipio capital del estado.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Sinaloa no son extraños los casos de acumulación inmobiliaria en sectores privilegiados, así como tampoco resulta ajeno, que los sectores de desarrollo inmobiliario social y de interés social, se encuentren carentes de lo esencial y no cumplan con los principios que el marco constitucional estipula.

En el caso del primer supuesto, la acumulación en el sector inmobiliario de los espacios denominados como zonas consolidadas, ha propiciado el incremento de la demanda a la venta y la especulación, elevando los costos y haciendo económicamente imposible que un trabajador promedio pueda acceder a una propiedad con dicha característica.

Esa acumulación ha servido de manera histórica para crear rutas de precios en las viviendas en Culiacán, por ejemplo, es más caro comprar en el norte que en el sur de la ciudad y eso tiene una explicación desde dos factores: acumulación y especulación.

La construcción de plazas comerciales, ubicaciones de centros educativos u oficinas gubernamentales, espacios recreativos como el Parque Las Riberas influyen, así como otro tipo de temas, entre ellos la seguridad y la violencia.