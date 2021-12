Año crítico en desaparición forzada

Culiacán, Sin.- El 2021 que está por concluir ha sido un año crítico en materia del delito de privación de la libertad y la desaparición forzada en Sinaloa, pues en comparación con el 2020, esta situación tuvo un aumento de hasta un 70 por ciento, de acuerdo al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras.

María Isabel Cruz Bernal, presidenta de esta asociación, explicó que durante este año, la desaparición no sólo aumentó en cifra de personas, sino también en edades, un dato que muchas veces no se encuentra en los números oficiales.

En años anteriores, la mayoría de las víctimas de este delito eran personas mayores de 20 años, pero ahora este margen de edad oscila desde los 13 hasta los 18 años, explicó Cruz Bernal.

“Las edades que más predominaron este 2021 en desaparición, fueron los 13 y 18 años de edad, disminuyó mucho la edad, antes se desaparecían a jóvenes mayores de 20; hoy hasta de 13 años”, señaló al realizar un balance de este cierre de año.

Agregó que no sólo fueron hombres a quienes se les privó de la libertad, sino que en esta alza delictiva, también aumentó la desaparición de mujeres y jovencitas.

De acuerdo a las cifras compartidas entre Sabuesos Guerreras y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de 2010 hasta el 2020, en la entidad se registraron más de 4 mil 500 personas desaparecidas, sin embargo, Cruz Bernal aseguró que hay alrededor de 25 a 30 mil tesoros perdidos, pues miles de casos nunca se denunciaron.

“Hay más de 4 mil 500 desaparecidos desde el 2010 hasta el 2020, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía. La cifra para nosotros es de entre 25 y 30 mil desaparecidos”, resaltó.

Actividad durante el 2021

Durante el actual año, Sabuesos Guerreras desarrolló más de 50 búsquedas, entre ellas se logró ubicar alrededor de 10 fosas clandestinas de donde se desenterraron entre 16 y 18 cuerpos, además de que se rescataron con vida a 10 personas más, a pesar de eso, el colectivo continúa sin encontrar a 650 tesoros que mantienen en su lista.

“El 2021 fue un año difícil, en búsqueda hicimos un poco más de 50 búsquedas, regresamos 18 tesoros sin vida a casa y regresamos unas 10 personas con vida en este año”, detalló Cruz Bernal.

Además de esos hallazgos, el colectivo sufrió al menos en tres ocasiones ataques con arma de fuego, en uno de ellos, fueron agredidas junto al Comisionado Estatal de Búsqueda y agentes policiales.

“Fuimos amedrentadas, sacadas a la fuerza del lugar, baleadas”, expresó.

No hubo respuesta de las autoridades

Este 2021, Sinaloa cambio de ejecutivo estatal, dejando su cargo en noviembre Quirino Ordaz Coppel y arribando Rubén Rocha Moya.

El gobernador saliente, dejó una deuda enorme en materia de procuración de justicia en el delito de desaparición forzada, sin embargo y a pesar de que al llegar al nuevo gobierno, Rubén Rocha Moya, cumplió una de sus promesas de campaña, de encabezar en su primer día de mandato, una reunión con colectivos de búsqueda para atender este tipo de problemáticas sociales, la realidad es que para las víctimas, no ha sido suficiente, hace falta más que promesas.

“No hubo gran compromiso porque hasta el día de hoy a un mes y algo de su mandato, yo creo que no se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho nada. Los colectivos hicimos varias propuestas de trabajo, pero no se ha hecho nada “, dijo María Isabel.

Otro cambio que también se dio durante el 2021, fue el del fiscal de Sinaloa, dejando el cargo Juan José Ríos Estavillo, de quien aseguran algunos colectivos, no tuvo buena gestión, y arribó la nueva fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada, de quien esperan eficiencia.

“Con el fiscal anterior no teníamos nada y con esta nueva fiscal al menos tenemos sensibilidad, tal vez porque es mujer y es madre, vamos a ver que trabaje”, abundó.

Acciones para el 2022

A pesar de que hay mucha tarea pendiente para agilizar las búsquedas e identificación de personas desaparecidas, Cruz Bernal manifestó que lo que más urge para el 2020, es que se puedan realizar las confronta de ADN, dentro de los Servicios Médicos Forenses (Semefo), para que se pueda identificar a los cuerpos y que éstos puedan ser entregados a sus familiares.

“Necesitan que se hagan las confronta de ADN, para que en los Semefos se pueda identificar a muchos de los desaparecidos que hay ahorita”, puntualizó.

De acuerdo a los compromisos del gobernador Rubén Rocha Moya, en 2020 se construirán 4 panteones en Sinaloa para que se entierren cuerpos de personas sin identificar y que ahí mismo, peritos e investigadores puedan desarrollar acciones que permitan tener un control de ellos y que en algún momento puedan ser identificados por las familias.

