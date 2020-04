Aneth y su vida violenta por ser transexual

Culiacán, Sin.- La misma noche en que Aneth Arciniega decidió ser mujer fue cuando se metió a trabajar brindando sus servicios sexuales a hombres que la aceptaban y deseaban tal como era, sin la necesidad de cambiar algo de su cuerpo.

Aneth Arciniega, mujer trans de 29 años, víctima de abuso sexual, físico y psicológico por parte de su hermano mayor, y de toda una sociedad sinaloense que vive en el machismo y la transfobia, donde no se acepta las personas de la diversidad, ni su identidad de género.

Arciniega cuenta su historia de vida en la que ha sufrido abuso desde los siete años, esto luego de que las personas a su alrededor notaran que no era un niño como cualquier otro, así se ganó el apodo de “el joto”, mismo que hasta el día de hoy le persigue.

Fue a los 17 años cuando comenzó a mostrar sus gustos femeninos, sacarse la ceja, pintarse poco, esto trayendo consigo llamadas de atención de parte de su jefa quien le molestaba ver a su empleado con ese aspecto.

EMPLEO

Desafiando el mundo entero, salió por primera vez a un bar en compañía de una amiga, también era la primera vez que vestía como mujer.

“Esa noche la recuerdo bien, fui muy feliz, era tal como yo quería ser, no me sentía reprimida”, relata.

Cuenta cómo inició una nueva vida sin esconder su identidad, no sólo era su primera noche vistiéndose como lo que ahora es, una mujer, sino que también fue cuando se metió al mundo de la prostitución.

“Antes de entrar al bar me encontré con un tipo, se acercó y me dijo que me pagaba si salía con él, me ofreció mil pesos por estar un rato conmigo, no tuvo que insistir, rápido acepté y fui con él”.

Pese a que no recomienda a nadie laborar en el trabajo sexual, Arciniega recuerda esa noche como una de sus mejores experiencias.

“Fue la primera vez que alguien quería estar conmigo tal como era y que me trataba bien”, apunta.

Mil pesos ganó en menos de media hora, así dio su primer paso para renunciar a un empleo donde ganaba menos de esa cantidad laborando 8 horas al día en durante una semana.

“Fui a renunciar a mi trabajo porque por fin había encontrado todo lo que necesitaba, un trabajo donde yo pusiera las reglas y me trataran bien en donde pudiera hacer lo que me gusta con personas que me deseaban y pagaban por estar conmigo”.

No todo era perfecto, la misma violencia del pasado le perseguía, puesto que por razones de discriminación tuvo que llorar el asesinato de una compañera de trabajo sexual y tuvo que salir a Baja California Sur a continuar con su vida y su trabajo, el huir no fue impedimento para evitar las muertes a su alrededor.

Fotos: Cortesía │Aneth Arciniega





“Cuando llegué al trabajo sexual ya no tenía nada que perder, no tenía estudios, no tenía un buen trabajo, no era lo que yo quería ser y estaba distante de mi familia, creo que si algo de eso hubiera sido bueno mi historia sería diferente”, cuenta.

El tiempo y la violencia le cambiaron la forma de vivir y ver el mundo, así llegó al punto en el que consideraba que el trabajo sexual ya no era bueno.

“¿Te imaginas lo que tuvo que vivir alguien para considerar que el trabajo sexual era la mejor opción?”, preguntaba Aneth señalando que en el camino de la prostitución todas las mujeres trans son víctimas de violencia.

“He sido violentada, agredida, violada, abusada por la autoridad, ignorada, invisibilidad, silenciada, arrestada, golpeada, juzgada, criticada, señalada dentro y fuera del trabajo sexual”.

Por su parte lamentó que el trabajo que decidió laborar a sus 17 años es el único que no le exige cambios, que le acepta cuál como es y que le da la oportunidad de tener lo que necesita.

“Solo el trabajo sexual me deja algo a cambio; techo y comida digna siendo lo que quiero ser”:

NUEVAS METAS

Una serie de metas y de sueños es lo que le ayudó a Aneth alejarse del mundo de la prostitución, puesto que en ese labor solo se le tomaba como una identidad trans sin brindarle la oportunidad de estudiar, hablar, ser portavoz de otras mujeres víctimas de violencia.

“Eso me hizo reconsiderar mi destino y decidí cambiarlo”.

De acuerdo a la ONU, en México el 70% de la comunidad transexual se dedica a la prostitución, siendo este el único lugar que deja puertas abiertas a las mujeres trans, mientras que en empleos comunes se discrimina.

Arciniega sufrió bullying desde su primer día de clases teniendo ella tan solo 6 años de edad, desde allí el apodo “El jotito”, mismo que hoy a sus 29 años le sigue escuchando.

Cuenta que al ser niño no entendía su apodo, pero le comprendió en su adolescencia, puesto que los niños no le aceptaban por tener comportamiento de niñas y mientras que el pequeño grupito de niñas le pedían que se retirara seguido de una frase “Mi mamá no me deja juntarme con niños”, así comenzó una vida llena de discriminación.

La palabra “Jotito” no la comprendía en su infancia, sólo la identificaba como algo que traía consigo una maldad, pues seguida de que una persona le nombrara por el pronombre venían lágrimas.

“En mi casa mi hermano mayor la usaba cuando abusaba física y sexualmente de mí, me decía “nadie le va a creer a un joto cuando dice que no le gusta lo que un hombre le hace, nadie te va a creer” y sí nadie me creyó”.

El miedo y la represión sexual fue el motivo principal por el cual Aneth tuvo que renunciar a su sueño de terminar sus estudios, puesto que la violencia que vivía en el ámbito escolar y el seno familiar no funcionaban para continuar con ellos, así que dejó la preparatoria a sus 17 años.

“Me salí de la prepa después de que me golpearon mis compañeros, estaba en el Cobaes 23”.

Por otra parte, Arciniega en la actualidad dejó el trabajo sexual para abrir su propio negocio, la tortillería “El Cochito”, donde brinda oportunidad a mujeres trans de tener un trabajo digno y tratando de aislarlas de más violencia.

Asimismo, es miembro del colectivo Corazón Abierto, donde se le da apoyo psicológico y acampamiento a la comunidad LGBTIQ que son víctimas de violencia y discriminación en Sinaloa.





La inclusión trans en espacios laborales, educativos, salud, seguridad y de justicia no crea mejores trabajadoras sexuales, crea mejores personas, por qué la población trans tiene sueños y tiene metas y tiene que cumplirlos. No estamos en contra de la educación, la religión, los valores familiares o el sistema social, solo queremos formar parte de él porque somos humanos

Aneth Arciniega





AGRESIONES

Las personas transexuales por lo regular sufren de violencias físicas y emocionales que les dejan huellas profundas.

DISCRIMINACIÓN





A estas alturas de la legalidad en México, la comunidad trans es discriminada en la esfera pública y familiar

Aneth Arciniega, Activista trans









