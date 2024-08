¡Ándale! Alrededor de 11 cotos privados adeudan a Jumapam

Mazatlán, Sin.-No solo es el coto residencial Los Mangos I, son alrededor de 11 fraccionamientos privados los que tienen un adeudo millonario ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por el consumo de agua del medidor general, y que asciende a los 30 millones de pesos.

El alcalde Édgar González mencionó que este tema no es nuevo, incluso hay casos que están en los tribunales ante la inconformidad de los vecinos por el prorrateo (dividir proporcionalmente una cantidad), ya que también pagan su recibo domiciliario.

Aunque dijo estar en contra de que la paramunicipal haya cortado el servicio a este coto, de no hacerlo sería dar pie a que nunca se pague esta deuda.

“Ahí es indebido el corte de agua, yo no estoy de acuerdo, se lo he dicho al gerente, es indebido, no debe cortarse el agua”, expuso.

"Hay una discusión en los tribunales desde hace muchos años, no nada más de ese coto, de muchos cotos porque están con una discusión de una tarifa que se cobra, que le llaman el medidor general, y ese medidor general se prorratea entre los vecinos", dijo.

"No estoy de acuerdo en que se corte, una cosa es que se siga litigando, que se siga presionando, pero no cortar", agregó.

Aunque también reconoció que es injusto que no se corte el servicio, existe un adeudo, pues hay contribuyentes que sí son cumplidos.

El caso

Vecino del coto Los Mangos I protestaron la mañana de este lunes por el corte de suministro de agua por parte de la Jumapam, por una deuda en el medidor general que asciende a los 4.5 millones de pesos.

Los residentes consideran que es injusto que además de pagar tu recibo domiciliario, tengan qué pagar un medidor general, el cual se prorratea entre los 444 casos que conforman este fraccionamiento.

Aseguran que este cobro no tiene razón de ser, ya que tanto las viviendas como los parques y áreas verdes, cuentan con medidor propio.

La Jumapam argumenta que lo que se refleja en el medidor general es la diferencia de consumo que se hace por el recibo domiciliario, es decir, si el medidor general marca cobro por consumo de mil metros cúbicos de agua, los recibos domiciliarios (entre todos) se hace el ajuste para que se pague el excedente de 200 metros cúbicos.