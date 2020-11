Anayansi le dice "feliz cumpleaños" a su hija que la justicia no le permite ver

Culiacán, Sin.- "Quiero aprovechar para decirle a mi hija que la quiero mucho, que la felicito por su cumpleaños y que, si las cosas salen bien, el próximo año vamos a estar juntas en su cumpleaños", expresa a los medios de comunicación, Anayansi Parra.

Desde hace seis años la Doctora Anayansi Parra, está peleando por la custodia de su hija. Durante el proceso, por cuatro años, ella no ha podido ver a su hija, ya que la misma justicia estatal ha discriminado su orientación sexual.

"En su momento se me dio una convivencia en donde la Jueza que lleva el caso me concedió ver a mi hija los fines de semana en la casa de su padre. Yo le hice ver a la Jueza que yo no podría estar en esa casa, pues ahí había sufrió violencia física y psicológica", relata, Anayansi Parra.

Luego ya no pudo ver a su hija, y el padre biológico de la menor le señaló que "ese era el precio por que le gustaran las mujeres".

En diversas ocasiones, la doctora estuvo acudiendo a valoraciones psicológicas en los juzgados familiares de Guasave, de donde es originaria, y aunque haya salido aprobada para tener bajo custodia a su hija, la Jueza no ha dado luz verde.





Tras estas trabas, el Comité de la Diversidad Sexual en Sinaloa y Sinaloa Incluyente A. C., acudieron junto con la doctora Anayansi a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para interponer una queja.

"Hoy acompañamos a la doctora Anayansi Parra mujer madre lesbiana, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a presentar una queja en contra de la Jueza Marisela Huerta Parra del primer Juzgado Familiar de Guasave, por presunta lesbofobia, pues en reiteradas ocasiones, bajo excusas y omisiones le ha negado a la doctora la posibilidad de ver a su hija que hoy 24 de Noviembre cumple años, es inconcebible que en ya 6 años la doctora no pueda ver a su hija, ni siquiera en un lugar neutral como sería el DIF Guasave", expone Tiago Ventura, activista LGBTTTIQ.

Almendra Negrete, activista también, mencionó que el padre de la niña ya tiene una orden de aprensión, sin embargo la jueza aún sigue alargando el proceso.

"El jueves pasado 19 de noviembre en lo que sería el alegato final, la jueza manifestó que misteriosamente faltaba un documento y por ese motivo pasó hasta el siguiente año el seguimiento del proceso desde el Sinaloa Incluyente A.C.", asegura, la abogada Negrete.

El papá de la niña, dice Anayansi, está bajo fianza y tiene denuncias por allanamiento de morada y violencia física.

El juicio para resolver con quién se quedará la menor, se alargó hasta el 2021, ya que el padre de la menor todavía debe una valoración psicológica.













