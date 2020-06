Analizan resistencia de biobarda ecológica en Puente Juárez

Mazatlán, Sin.- La directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo, señaló que se evalúa el estado de la biobarda ecológica que se encuentra en el Puente Juárez para ver si sigue operando como está o se cambia uno de los tramos, ya que en temporada fuerte de lluvias la estructura de la misma no soporta los torrentes que pasan con una cantidad impresionante de basura.

Local Anuncian Sinaloa y Durango plan conjunto de reactivación del turismo

Lo que me he dado cuenta a lo largo de este año, es que la biobarda nos sirve solamente cuando existen condiciones climatológicas no tan adversas, si va a llover fuerte o si va haber una tormenta se tiene que quitar, porque si no se la lleva la corriente, no va a aguantar.

Sanjuan Gallardo

La ambientalista Sofía Trejo, precursora del proyecto, sostiene que uno de los tramos de la biobarda ecológica ya cumplió su tiempo de utilidad y requiere de ser sustituida; sin embargo, lo difícil es conseguir el material y la gente que lo elaborará, ya que siempre se ha hecho con apoyo de instituciones educativas y donaciones de empresas pesqueras.

Sofía Trejo me dijo que ya era tiempo de cambiar uno de los tramos de la biobarda, no sabemos cómo está, si ella nos echa la mano con eso, no es fácil, pero si ella puede apoyarnos con una empresa, lo vamos a hacer con mucho gusto.

Sanjuan Gallardo

Indicó que se revisará el estado en que se encuentra el tramo con más antigüedad y si está en buenas condiciones, se dejará durante esta temporada de lluvias, teniendo el cuidado de retirarla cuando vaya a llover fuerte.

Local Pérdida de empleo es menor en la industria

Si está en buenas condiciones, yo creo que no hay ningún problema que siga operando en esta temporada, cuando llueve muy fuerte, la tenemos que abrir porque se rompe, no aguanta, no es tan fácil sostener un torrente con una cantidad impresionante de basura.

Sanjuan Gallardo

Dijo que hace seis semanas se sacó el tramo más viejo de la biobarda para limpiarlo, y todavía se mantenía en buenas condiciones.

Por otra parte, informó que a iniciativa del responsable de la biobarda, quien se encarga de la limpieza y la recolecta de la basura, se tiene el proyecto de construir un contenedor de PET para instalarlo a un costado de la biobarda y juntar ahí el plástico que se retira todos los días de la red.

Hay una iniciativa de él y que me encantó, en lo que podamos apoyar, él quiere tener un contenedor de PET ahí, para que todo el plástico que vaya recopilando pueda venderse, porque todo se lo lleva la basura, vamos a conseguir una estructura, si él consigue algún material que sirva para cerrarla con malla, le ayudamos con el asunto de la red, una caja un balón, es una muy buena iniciativa.

Sanjuan Gallardo

PROYECTO

La biobarda ecológica está formada por 2 tramos de 22 metros, rellenos de envases de plástico o de restos de boyas recicladas, se colocó el 8 de junio de 2019.





Lee más aquí ⬇