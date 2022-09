Analiza la UAS eliminar el uso de cubrebocas en la universidad

Culiacán, Sin.- Ante el posible retiro del uso obligatorio de cubrebocas, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, comentó que por ahora se mantendrá esta medida en los planteles educativos.

"Yo hice un compromiso el año pasado, de que mientras hubiese un caso activo, nosotros vamos a mantener los protocolos sanitarios de la universidad".

También te puede interesar: Analiza Secretaría de Salud la eliminación definitiva del cubrebocas en Sinaloa

Sin embargo, explicó que estarán analizando la situación de la pandemia por si ocurre algún cambio que permita levantar la medida precautoria.

"Vamos a esperar como se comporta la pandemia, en este otoño-invierno. Y ya si no nos da sorpresas en estos meses que sigue, nosotros valoramos en enero el retiro", comentó.

El rector reconoció que los números de casos positivos y la gravedad de estos se ha visto reducido, sin embargo, no relajarán las medidas.

"No hay que hechar las campanas al vuelo, ya dijo Adhanom de la Organización Mundial de la Salud, que era un error decretar el fin de la pandemia" expresó.

Local Llega la quinta ola del Covid-19 al Congreso del Estado

Casos en la universidad

Madueña Molina explicó que los filtros sanitarios siguen funcionando en las instalaciones, pero dejaron de registrar los casos activos en la universidad.

"No tenemos un registro, cómo no hay gravedad si se presentan el llamado es a qué si tienen síntomas no vayan". Explicó.

Por último, informó que no se han visto obligados en cancelar clases por casos de Covid-19.