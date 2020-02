Amparo no garantiza nada a vendedores del Pino Suárez ‘amparados’

Mazatlán, Sin.- Los 15 vendedores semi fijos que regresaron a sus espacios de trabajo a los alrededores del mercado Pino Suárez, siguen a la espera de una resolución favorable, luego de buscar asesoría jurídica y obtener un amparo. El día dos de marzo tendrán una audiencia donde se definirá su situación.

Braulio Pérez comenta que aún están a la espera de que las autoridades se acerquen a platicar y negociar con ellos, para llegar a un acuerdo.

Estamos todavía a la espera de que las autoridades se acerquen con nosotros, no sabemos qué hacer, al parecer no quieren negociar. Nosotros estamos en toda la disposición de negociar, pero ni ellos se acercan a nosotros, ni nos permiten acercarnos.

Dice que sólo 15 de los 19 puestos que habían sido desalojados buscaron el amparo, ya que algunos tuvieron miedo por las declaraciones que el presidente municipal emitió en el que les decía que más valiera que se acomodaran en el primer cuadro y no se ampararan, pues si lo hacían no obtendrían su permiso y tendrían que salirse de esa zona.

Algunos se separaron, no hay nada escrito, pero la gente del Ayuntamiento nos dijo que no nos amparamos para que no tuviéramos problemas, eso para mí es una amenaza, porque nos dijeron que si nos amparábamos ya no nos iban a dar el permiso.

Arturo Navarro, por su parte, señala que ya tienen todos los requisitos reunidos para defender su campo laboral en la audiencia la próxima semana.

Expresa que el presidente ya se tomó la situación de manera personal, y que más allá de advertirles, les amenaza.

Pienso yo que el alcalde ya lo agarró personal, y es una tristeza que una autoridad máxima de Mazatlán haga ese tipo de comentarios, él no advierte, él amenaza.

Reiteró que nunca han recibido nada por escrito, y que por palabra no se puede llegar a un acuerdo.

Hace tres días paso Vinicio (de Comercio) que, si estábamos de acuerdo con la reubicación que nos habían dado, pero ¿Cuál reubicación? No existe un papel donde diga te voy a reubicar aquí, vamos a llegar a un acuerdo, de palabra no se puede, es una autoridad.

LO QUE SIGUE

En caso de que el día 2 de marzo la resolución no sea como los vendedores esperan, recurrirán a otras instancias legales para poder hacer valer sus derechos.

DATOS

15 vendedores se ampararon y volvieron a su lugar.

4 comerciantes aceptaron la reubicación.









