AMLO pide a grupos criminales dejar de enfrentarse en Culiacán

Culiacán, Sin.- Los grupos criminales que desde el pasado lunes se han enfrentado en diversas ocasiones en Culiacán deben de buscar otras formas de solucionar sus problemas, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que los conflictos armados deben parar.

Desde el 9 de septiembre han ocurrido diversos hechos violentos, en la semana se han registrado más de 1 docena de homicidios, varios aseguramientos de vehículos y armamento.

El presidente consideró que los medios de comunicación magnifican la violencia, minimizó la violencia en el territorio sinaloense, comparando la cifra superior de homicidios registrados en Nayarit el mismo lapso.

“No es un asunto mayor, hasta ahora y ojalá”, comentó.

Bajo esta premisa, el presidente pidió a los grupos criminales resolver sus diferencias de otra forma que no sea con enfrentamientos armados.

“Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no afecten a la gente y entre ellos”, dijo.

El presidente señaló que su llamado será atendido por los grupos criminales y detalló que las fuerzas federales en Sinaloa tienen la instrucción de evitar los conflictos armados.